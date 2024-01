© Foto: Daniel Reinhardt - dpa



Schlechte Nachrichten für Boeing: Ein nagelneues Flugzeug des Typs 737-9 Max im Dienst von Alaska Airlines musste notlanden, nachdem sich ein Teil der Hülle gelöst hatte.Die schlechten Nachrichten für den in der Kritik stehenden Flugzeugbauer reißen nicht ab. Eine Beinahe-Katastrophe offenbart die noch immer gravierenden Mängel in der Qualitätssicherung des Konzerns und dürften am Montag zu heftigen Verlusten in der Aktie führen. Notlandung verhindert Katastrophe Konkret geht es um einen Vorfall im nordamerikanischen Luftraum. Auf einem Linienflug der Fluggesellschaft Alaska Airlines zwischen Portland (Oregon) und Ontario (Kanada) soll sich ohne äußere Einwirkung ein Teil der Hülle gelöst …