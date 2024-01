Dies ist das erste Zubehör auf der Welt, das von Apple als Works with DockKit zertifiziert wurde. Es eignet sich für Kameraaufnahmen in unterschiedlichsten Einsatzszenarien wie das Filmemachern, im Lehrbetrieb, virtuellen Präsentationen oder beim Entwickeln von sozialen Apps

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik, hat heute das weltweit erste Zubehör vorgestellt, das mit DockKit funktioniert den Auto-Tracking-Ständer Pro. Der brandneue Ständer Pro ermöglicht mit seinem geräuschlosen Motor nahtlose Kameraaufnahmen über die in das iPhone eingebaute Kamera. Er nutzt die automatische Tracking-Technologie von DockKit zum Folgen von Personen in Bewegung, ermöglicht Drehungen von 360 Grad und Schwenkungen von 90 Grad. All das macht ihn zum perfekten Zubehör für lebendige Videogespräche oder Aufnahmen von interaktivem Content mit viel Bewegung.

Belkin unveils the Auto-Tracking Stand Pro featuring DockKit, taking content creation to the next level (Photo: Business Wire)

"Der Ständer Pro ist anders als alle anderen Produkte, die Belkin entwickelt hat. Wir freuen uns, denjenigen, die neuen Content entwickeln, ein durchdachtes Produkt anbieten zu können, das die hervorragende Qualität von Belkin, extrem reaktionsschnelle Robotik und fortschrittliche Objekt-Tracking-Technologie miteinander kombiniert und den kreativen Prozess mühelos verbessert," so Melody Tecson, VP Product Management at Belkin. "Wir sind stolz darauf, das weltweit erste Zubehör vorzustellen, das sich zur Verwendung mit DockKit eignet und freuen uns darauf, mehr Produkte zur Erstellung von Content auf den Markt zu bringen."

DockKit wurde für iOS entwickelt und eignet sich zur Verwendung mit der Front- und Rückkamera, sodass User einfach Content erstellen, präsentieren und aufzeichnen können, ohne Apps von Drittanbietern herunterladen zu müssen. Hierzu sind nur vier Schritte erforderlich:

Das iPhone 12 oder neuere Modelle, die über MagSafe verfügen, am Ständer Pro andocken Über NFC koppeln Die Kamera auf FaceTime, Instagram, TikTok, Canva, WhatsApp, Microsoft Teams oder Apps anderer sozialer Medien öffnen Mit dem Erstellen von Content beginnen

Mit dem Ständer Pro können User einfach das Sichtfeld vergrößern, da Nick- und Gier-Bewegungen und ein automatischer Systemtracker unterstützt werden. So können sich die kreativen Köpfe beim Erstellen des Contents auf den Inhalt konzentrieren, während DockKit automatisch dafür sorgt, dass das Motiv von allen Winkeln aus im Bild bleibt und Bewegungen natürlich ohne manuelle Anpassung aufgezeichnet werden.

Hauptmerkmale, Preis und Verfügbarkeit:

Made with MagSafe wenn der Ständer Pro an das Netzteil angeschlossen ist, können Anwender gleichzeitig chatten und ihn schnell kabellos mit bis zu 15 W aufladen.

360º-Bewegungstracking Bewegungstracking mit DockKit sorgt dafür, dass Personen immer im Bild bleiben, ganz gleich, wie oft sie sich im Raum umherdrehen.

Automatische, motorisierte 90º-Schwenkung Aufzeichnung in beliebigen Winkeln mithilfe der Front- und Rückkamera und automatisch angepasstem Blickwinkel (nach oben oder unten).

Aktivierung per Tastendruck Bewegungsverfolgung lässt sich über eine Taste ein- und ausschalten; eine LED zeigt an, ob das Tracking aktiviert ist.

Akku Stromversorgung auch ohne Steckdose; das Dock bietet eine Akkulaufzeit von 5 Stunden für Aufnahmen unterwegs.

1,5-m-USB-C-Kabel und 30-W-Netzteil sind enthalten.

Der Auto-Tracking-Ständer Pro ist nachhaltiger hergestellt, da mindestens 75 Prozent PCR-Materialien verwendet werden. Er wird zudem in plastikfreier Verpackung geliefert. Belkin unterstreicht damit sein Engagement, nicht nur die Produkte, sondern auch Zubehör und Verpackung nachhaltiger zu produzieren.

Der Auto Tracking Stand Pro kostet €179,99 (UVP) und ist demnächst auf Belkin.com sowie bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich.

Um sich über die Verfügbarkeit in Deutschland zu informieren, können Interessierte auf der deutschen Website von Belkin für den Newsletter anmelden und bleiben so stets auf dem Laufenden.

Das Medienkit kann hier heruntergeladen werden.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien in den 1980er-Jahren bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

