Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Für Tierfreunde gehören Hund und Katze zur Familie, fast wie ein Mensch. Und ebenso wie Menschen können Haustiere krankwerden oder einen Unfall haben. Was dann zu tun ist, dazu Petra Terdenge:Sprecherin: Der Straßenverkehr ist für Hund und Katze genauso gefährlich wie für Menschen. Auch Tiere brauchen nach einem Unfall Erste Hilfe, sagt Ute Essig von der Apotheken Umschau:O-Ton Ute Essig 22 sec."Wenn das Tier zum Beispiel vor ein Auto gelaufen ist, sollte man es als erstes aus der Gefahrenzone bringen. Dabei aber unbedingt darauf achten, dass man sich nicht selbst in Gefahr bringt und zum Beispiel in der Aufregung vor ein Auto läuft. Um sich vor Bissen zu schützen, sollte man dem Tier - falls vorhanden - einen Maulkorb anlegen."Sprecherin: Bei schweren Unfällen bringt man die Tiere am besten sofort in eine Tierklinik oder eine tierärztliche Praxis und kündigt die vierbeinigen Patienten vorher telefonisch an. Kleine Wunden kann man selbst versorgen:O-Ton Ute Essig 18 sec."Eine Wunde sollte man erstversorgen, indem man das Fell um die verletzte Stelle abschert und die Wunde desinfiziert oder mit klarem Wasser abspült. Blutet die Wunde stärker, dann einen Druckverband machen, zum Beispiel mit einem Taschentuch oder einer Kompresse. "Sprecherin: Auch Vergiftungen oder Magen-Darm-Infektionen können vorkommen. Was hilft in so einem Fall?O-Ton Ute Essig 25 sec."Hat das Tier Durchfall oder Erbrechen, weil es eine giftige Substanz aufgenommen oder eine Infektion hat, sollte man ihm zunächst etwas zu trinken anbieten, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Bei Welpen mit Durchfall dauert es oft nur wenige Stunden, bis ihr Zustand lebensbedrohlich ist. Deshalb immer unverzüglich die tierärztliche Praxis oder den Notdienst aufsuchen."Abmoderation: Tierhalter sollten eine Hausapotheke für die Vierbeiner zusammenstellen, empfiehlt die Apotheken Umschau. Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial und Einmalhandschuhe gibt es in der Apotheke, im Tierhandel bekommt man einen Maulkorb.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de