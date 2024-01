FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 19. Januar 2024





MONTAG, DEN 8. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, außerordentliche Hauptversammlung

Medientag der Technik-Messe CES in Las Vegas (USA) (bis 12.24) + 01.00 CES-Veranstalter CTA zu Branchentrends

+ 02.00 Start-up-Präsentation CES Unveiled

+ 17.00 Pk LG Electronics

+ 18.00 Pk Bosch

+ 19.00 Pk Panasonic

+ 22.00 Pk Hyundai

+ 23.00 Pk Samsung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/23

08:00 DEU: Handelsbilanz 11/23

08:30 CHE: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2023 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 11/23

08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 10/23

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/23 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Video-Pk mit wirtschaftspolitischem Ausblick 2024 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)

DEU: Gründung der Wagenknecht-Partei

+ 13.00 Pk mit Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali, Christian Leye, Shervin Haghsheno, Fabio de Masi, Thomas Geisel

EUR: Vizekanzler Robert Habeck trifft in Brüssel mit EU-Kommission zusammen Robert Habeck, deutscher Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klima, trifft in Brüssel mit Kommissionsvizepräsidentin Ursula von der Leyen, Binnenmarktkommissar Thierry Breton, Justizkommissar Didier Reynders, Energiekommissarin Kadri Simson und Klimaschutzkommissar Wopke Hoekstra zu bilateralen Gesprächen zusammen.

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 9. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:25 CHE: SNB, vorläufige Jahreszahlen

11:00 DEU: Munich Re, Report zu den Naturkatastrophen 2023

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2023 (Pk 09.30 Uhr) 08:00 DEU: Industrieproduktion 08/23

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/23

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/23

09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 12/23

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/23

14:30 USA: Handelsbilanz 11/23

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

TERMINE SONSTIGES

10:30 DEU: Messe Heimtextil, Eröffnungs-Pressekonferenz

14:00 CHE: WEF Davos, Pressekonferenz zu den Schwerpunkten des Weltwirtschaftsforums (15. und 19. Januar)

MITTWOCH, DEN 10. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika, Umsatz 2023

07:00 DEU: Cropenergies, Q3-Zahlen

10:30 DEU: BMW-Stammwerk München - Um- und Neubau für Produktion der E-Auto-Modellgeneration «Neue Klasse» ab 2026

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Industrieproduktion 11/23

10:00 ITA: Einzelhandel 11/23

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich)

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 11/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



TERMINE SONSTIGES

10:00 DEU: Online-Pk zum Jahresrückblick und Ausblick der Bitkom-Branche mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst u.a. zu diesen Themen: Wie entwickeln sich unter diesen Vorzeichen Geschäftslage und Geschäftserwartungen der Bitkom-Branche? Wie ist der Markt für IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik 2023 gewachsen und wie lautet die Prognose für 2024?

10:00 DEU: Pk «Verkehrswende braucht Zeitenwende» mit Gewerkschaften, Schienen- und Fahrradverbänden u.a. mit dem Bundesvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Frank Masurat, Geschäftsführer Allianz pro Schiene, Dirk Flege und EVG-Vorsitzender, Martin Burkert

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

DONNERSTAG, DEN 11. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Umsatz 2023

07:00 DEU: Südzucker, 9Monatszahlen

07:30 DEU: About You, Q3-Zahlen

07:30 AUT: OMV, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Tesco, Q3 & Christmas Trading Update

08:00 GBR: Marks & Spencer, Christmas Trading Update

09:00 CHE: Swiss Life Asset Managers, Economic Outlook 2024 09:00 CHE: ABB, Medienevent zu Robotik-Ankündigung

09:30 CHE: Ernst & Young, Bankenbarometer 2024 (Pressekonferenz)

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Industrieproduktion 11/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 11/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 12/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 12/23



TERMINE SONSTIGES

10:00 DEU: Online-Pressegespräch «Ernährungs- und Agrarpolitik: Was steht an 2024?» des WWF, Berlin

10:00 DEU: Eröffnung DB-Instandhaltungswerk für ICE 4-Züge mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke

10:30 DEU: Online-Pressegespräch des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) zum Jahresauftakt mit der Vorsitzenden der BDEW-Hauptgeschäftsführung Kerstin Andreae

FREITAG, DEN 12. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Volkswagen, Absatzzahlen Jahr 2023

11:55 USA: Unitedhealth Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan, Q4-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q4-Zahlen



TWN: TSMC, Q4-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen

USA: Blackrock, Q4-Zahlen

USA: Delta Air Lines, Q4- und Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Leistungsbilanz 11/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 10/23

08:00 DEU: Insolvenzen 10/23 und Schnellindikator 12/23 08:00 GBR: Bau- und Industrieproduktion 11/23

08:00 GBR: BIP 11/23

08:00 GBR: Dienstleistungsindex 11/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 11/23

08:45 FRA: Konsumausgaben 11/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 12/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/23

CHN: Handelsbilanz 12/23



TERMINE SONSTIGES

09:15 DEU: Eröffnungs-Pk zum Beginn der Messe Caravan Motor Touristik (CMT) (13. bis 21.1.), Stuttgart

MONTAG, DEN 15. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

18:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz

19:00 USA: Idexx Laboratories, Investor Day

22:30 GBR: Rio Tinto, Produktionsbericht Q4/23



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M3 12/23

07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 12/23

08:00 DEU: Großhandelspreise 12/23

10:00 DEU: BIP Gesamtjahr 2023 (1. Schätzung)

10:00 ITA: Handelsbilanz 11/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/23

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/23



CHE: Beginn Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (bis 19.1.24), Davos

EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel



TERMINE SONSTIGES

11:00 DEU: Jahres-Pk der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Berlin

11:30 DEU: Jahresauftakt Bundesverband deutscher Banken (BdB), Frankfurt/M.

18:45 DEU: Pressekonferenzen zur Gründung touristischer Dach-Organisation und zur Bilanz des Caravaning-Jahrs 2023 auf der Messe CMT Stuttgart, Stuttgart

BEL: Informelles Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Umwelt - 1. Tag, Brüssel

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 16. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/23

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Umsatz 2023

07:00 CHE: Docmorris, Umsatz 2023

12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz

22:00 USA: Interactive Brokers Group, Q4-Zahlen



CHE: Holcim: Kassationsgerichtshof urteilt im Syrien-Fall

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 12/23

10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig)

10:00 EUR: EZB-Erwartungen Verbraucherpreise

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 1/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/23

14:00 POL: Verbraucherpreise 12/23

14:30 USA: Empire State Index 1/24



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Online-Pk Verbändebündnis Soziales Wohnen zur Studie «Bauen und Wohnen 2024 in Deutschland», Berlin

12:00 DEU: BGH entscheidet zur Ersatzfähigkeit von Kfz-Reparaturkosten im Falle des sogenannten Werkstattrisikos, Karlsruhe

BEL: Informelles Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister für Umwelt - 2. Tag, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

CHE: Fortsetzung Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos

MITTWOCH, DEN 17. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Geberit, Q4-Umsatz

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q4-Umsatz

08:00 DEU: OHB, Capital Markets Day

22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

USA: Citizens Financial Group, Q4-Zahlen

USA: Charles Schwab, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: BIP Q4/23

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/23

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/23

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/23 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/23

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/23

15:15 USA: Industrieproduktion 12/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/23

16:00 USA: Lagerbestände 11/23

16:00 USA: NAHB-Index 1/24

20:00 USA: Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: 16. Global Forum for Food and Agriculture des Bundeslandwirtschaftsministeriums unter dem Motto «Ernährungssysteme der Zukunft - Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger», Berlin

10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, Braunschweig

12:00 DEU: Vorstandschef der Frankfurter Sparkasse, Ingo Wiedemeier, zu Gast im Union International Club, Thema von Wiedemeiers Vortrags: «Inflation und Zinsen - Auswirkungen auf das Immobiliengeschäft», Frankfurt/M.

13:00 DEU: Bundestag, Berlin

Regierungsbefragung mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Debatten über den Jahresbericht der Wehrbeauftragten und den BAföG-Bericht, u.a.

CHE: Fortsetzung Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos

DONNERSTAG, DEN 18. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP Group, 1. Halbjahr Production Report

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

17:00 USA: Intuit, Hauptversammlung

18:00 USA: Micron Technology, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: KeyCorp, Q4-Zahlen

USA: First Horizon, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 11/23

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/23 (endgültig)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 12/23

08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/23

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/23

10:00 ESP: Handelsbilanz 11/23

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne- und genehmigungen 12/23 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 1/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Vorstellung der Marktdaten des Jahres 2023 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt BNP Paribas Real Estate GmbH, Frankfurt

16:00 DEU: Energiedialog 2024 des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

CHE: Fortsetzung Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, Davos

FREITAG, DEN 19. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Burberry, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Deliveroo, Q1-Umsatz

12:30 USA: Fifth Third Bancorp, Q4-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen



SWE: Investor, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/23

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 11/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/23

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2023 10:00 POL: Erzeugerpreise 12/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/24 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/23



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi