Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareOne begrüsst Rohit Nagarajan als Chief Revenue Officer Stans, Schweiz I 8. Januar 2024 - SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat Rohit Nagarajan mit sofortiger Wirkung als President in die Position des Chief Revenue Officer und als Mitglied der Geschäftsleitung berufen. Rohit berichtet an CEO Brian Duffy und wird die globalen Umsatzaktivitäten von SoftwareOne leiten. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf der Optimierung von Vertrieb und Marketing, der Gewährleistung von nahtlos integrierten Kundenerlebnissen und der Identifizierung strategischer Wachstumsinitiativen. «Ich freue mich sehr, Rohit als neuen Chief Revenue Officer und Mitglied der Geschäftsleitung willkommen zu heissen», sagt Brian Duffy, CEO von SoftwareOne. «Rohit hat bereits bewiesen, dass er hervorragende Ergebnisse erzielen und nachhaltige, profitable Geschäfte aufbauen kann. Er besitzt genau die richtige, visionäre Führungspersönlichkeit, um mit uns gemeinsam die nächste Phase des strategischen Wachstums bei SoftwareOne voranzutreiben. Seine Leidenschaft für den Kundenerfolg wird von unschätzbarem Wert sein, während wir Kunden auf der ganzen Welt weiterhin dabei unterstützen, die Vorteile von Cloud, Daten und KI optimal zu nutzen.» «SoftwareOne ist einzigartig positioniert, um von starken, langfristigen Trends zu profitieren, und ich freue mich sehr, das Unternehmen in dieser wichtigen Phase seiner Transformation zu unterstützen. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten SoftwareOne-Team zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen und gleichzeitig die Wachstumsdynamik zu beschleunigen und neue Geschäftsmöglichkeiten in allen Regionen zu erschliessen», sagt Rohit Nagarajan, President und Chief Revenue Officer bei SoftwareOne. Rohit verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Technologiebranche im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und Nordamerika. Zuletzt war er als Regional President bei SAP für den gesamten Geschäftsbetrieb in Nordeuropa verantwortlich. Zuvor hatte er mehrere Führungspositionen bei SAP in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum inne, unter anderem als Chief Operating Officer für die Region und als Leiter des SAP-Plattformgeschäfts im asiatisch-pazifischen Raum und in Japan. KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com Stuart Marks, Content & External Communications Tel. +44 7879 114427, stuart.marks@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die 9'250 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

