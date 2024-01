Die Aktie von Qiagen hat sich in den vergangenen Wochen stark entwickelt. Seit ihrem Tief Ende Oktober bei 23 Euro liegt sie mittlerweile wieder 32,81 Prozent in Front. Am Freitag gehörte das Papier mit einem Plus von 1,3 Prozent sogar zu den beiden besten Werten im DAX. Und die Chancen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung stehen durchaus gut.Zum Ende der vergangenen Woche profitierte das Papier von der Aussicht auf verstärkte Investitionen ins das BioInformatik-Geschäft. Über die kommenden ...

