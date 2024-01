Sonntag, 7. Jänner Bevor die Woche 2 losgeht, ein wenig Statistik zur Woche 1 für den ATX: 4 Handelstage, 2x Gewinn, 2x Verlust, Bottom Line ein Minus von 0,14 Prozent, also noch nicht viel passiert. Die Umsätze waren mit 186 Mio., 170 Mio., 155 Mio. und 193 Mio. etwas geringer als in der Vergleichswoche des Vorjahres, aber der Trend passt schon. In der kommenden Woche sollte der erste 200er im Volumen fallen, denn gerade zu Jahresbeginn positionieren sich Asset Manager und da ist es spannend zu beobachtne, ob es auch Inflow an die Wiener Börse gibt. Bei den grossen ATX-Werten ist noch nicht viel passiert, keine Titel konnte an allen vier Tagen zulegen, Erste Group und Telekom Austria hatten insgesamt die beste Performance, AT&S war am schwächsten. Die ...

