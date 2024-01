EQS-Media / 08.01.2024 / 08:08 CET/CEST

Pressemitteilung LAIQON AG bündelt konzernweite Betreuungs- und Vertriebsaktivitäten und holt Michael van Riesen für die neugeschaffene Position als Head of Group Sales Top-Dienstleistungs- und Produkterfahrung im Finanzdienstleistungsmarkt

LAIQON baut Vertrieb für IQ- und KI-Fonds aus und intensiviert die Betreuung institutioneller Anlegergruppen Hamburg, 8. Januar 2024 Dipl.-Kfm. und MBA-Absolvent Michael van Riesen (54) hat mit Wirkung zum 1. Januar 2024 die Position als Head of Group Sales der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29) übernommen. In dieser Funktion wird er künftig den Fondsvertrieb, die Partnerbetreuung sowie das Geschäft mit den drei Kundensegmenten Institutionell, Wholesale und Retail forcieren. Michael van Riesen ist sowohl in die Geschäftsführung der LAIQON Solutions GmbH als auch in die Geschäftsführung der LAIC Vermögensverwaltung GmbH berufen worden. Er berichtet direkt an Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG. Top-Dienstleistungs- und Produkterfahrung im Finanzdienstleistungsmarkt Als ausgewiesener Asset Management-Spezialist wird Michael van Riesen den Fondsvertrieb über alle Kundengruppen forcieren und das Geschäft für maßgeschneiderte Kundenlösungen weiter vorantreiben. Michael van Riesen ist seit über 25 Jahren im Bereich Asset Management und Finanzdienstleistungen für institutionelle und Wholesale-Anleger in der Beratung bei Anlageentscheidungen und in der Implementierung von Investmentstrategien erfolgreich tätig. In den letzten knapp drei Jahren war er als Managing Director Sales & Business Development bei der H&A Global Investment Management GmbH tätig. Zuvor hat Herr van Riesen sehr erfolgreich über fast 10 Jahre als Managing Director und Leiter der Münchener Niederlassung der Assenagon Asset Management S.A. den starken Ausbau und die Geschäftsentwicklung des Partnergeschäfts mit dem Schwerpunkt für die Betreuung institutioneller Kunden und den Fondsvertrieb an Wholesale-Kunden aus der DACH-Region sowie weiteren europäischen Ländern vorangetrieben. Davor war Michael van Riesen bei verschiedenen Asset Management und Finanzunternehmen wie der Dekabank, Unicredit Bank, ABN Amro, der Dresdner Bank sowie der DZ Bank in wichtigen Vertriebs- und Betreuungspositionen tätig. Seine Produkt- und segmentübergreifende Expertise bei Positionierungs- und Asset-Allokationsentscheidungen für deutschsprachige Professionelle Investoren wird den Servicelevel für Partner der LAIQON AG weiter erhöhen. Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG: "Mit Michael van Riesen haben wir einen ausgewiesenen Produktexperten für den deutschsprachigen Asset- und Wealth Management-Markt gewonnen. Er ist Inputgeber und Gesprächspartner für viele Fondsselektoren und Anlageverantwortliche. Er hat in seinen Stationen gezeigt, dass der Aufbau von langfristigen Kunden- und Produktpartnerschaften von professionellen Anlegern sehr geschätzt wird. Er ist die Idealbesetzung, um uns mit seinem Team als langfristigen Partner und Produkt- und Ideenlieferant mit unseren nachhaltigen IQ- und KI-gesteuerten Produkt- und Individuallösungen zu etablieren. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihm." LAIQON baut Vertrieb für IQ- und KI-Fonds aus und intensiviert die Betreuung institutioneller Anlegergruppen Durch die konzernweite Bündelung der Vertriebsaktivitäten in der zentralen Einheit LAIQON Solutions GmbH werden im Rahmen der weiteren Umsetzung der Konzernstrategie GROWTH 25 nun allen Kundengruppen und Partnern die Produkt- und Lösungskompetenz des LAIQON-Konzerns sowie Digitalservices aus einer Hand zur Verfügung gestellt. Der LAIQON-Konzern managt derzeit die Vermögen von rund 18.000 Kunden in über 50 Wealth Produkten und Lösungen. In seiner Position wird Michael van Riesen zusammen mit dem Vertriebs- und Marketingteam die Verantwortung für den Ausbau der weiteren Sales-Partnerschaften im gesamten IQ- und KI-gesteuerten Fondsbereich intensivieren und das Leistungsangebot für Institutionelle Kapitalentscheider auf der hoch digitalisierten Produkt- und Umsetzungsplattform DAP 4.0 der LAIQON AG ausbauen. Um den hohen Ansprüchen der Investoren sowie den aktuellen und zukünftigen Partnerschaften gerecht zu werden, soll dafür im Jahr 2024 ein weiterer Ausbau der Vertriebs- und Servicekapazitäten erfolgen. Aktuell besteht nur das Vertriebsteam aus 7 erfahrenen Mitarbeitern. Hierzu Dipl.-Kfm. Michael van Riesen: "Die LAIQON-Gruppe hat basierend auf der menschlichen, digitalen und KI-gestützten Produkt- und Lösungsplattform mit bereits 6 Mrd. Euro anvertrauten Kundengeldern eine riesige Aufbauleistung erbracht. Ich möchte mit meinem Team in der weiteren Umsetzung von WEALTH. NEXT GENERATION. dazu beitragen, den erfolgreich eingeschlagenen Weg von LAIQON als unabhängiger deutscher Anbieter von nachhaltigen Produkten und Lösungen für aktive IQ-Fondsstrategien sowie für KI-Lösungen bei privaten als auch institutionellen Kunden weiter auszubauen." Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG): Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd. EUR. Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und Lösungen wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und Lösungen an. Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset Management Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und zweitens als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch einen intern gesteuerten "Best-in-Class Direct" Vertriebsansatz als auch über "Inside-White Label Partnerschaften". (Stand der Zahlenangabe: 30.06.2023)

Hendrik Duncker IR/PR LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 LAIQON AG: laiqon.ag Mail: presse@laiqon.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: LAIQON AG

Schlagwort(e): Unternehmen



08.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com