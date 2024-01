Evotec hat einen Fortschritt in der strategischen Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erreicht, der eine weitere Stärkung der gemeinsamen Pipeline an Neurologie-Programmen und eine Zahlung in Höhe von 25 Mio. Dollar an Evotec bedeutet. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Während sich das erste Programm aus unserer Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb auf dem Weg in eine Phase-II-Studie befindet, wächst unsere Partnerschaft auch in der Wirkstoffforschungsphase. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Bestrebungen in der Wirkstoffforschung, unterstützt von unseren einzigartigen PanOmics-basierten und von Patient:innen abgeleiteten zellulären Modellen, neue Behandlungsmöglichkeiten für Patient:innen ...

