Energy Plug: Heute - der nächste große Schritt!

Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* "leakt" auf "X" eine Information, die den Schluss zulässt, dass die Errichtung ihrer "Gigafactory", dem größten Batteriespeicher Montagewerk in Kanada, zwar noch nicht vollkommen in trockenen Tüchern ist aber doch einen weitaus höheren Entwicklungsstand hast als bisher von der Öffentlichkeit angenommen.

Das größtenBBatteriespeicher Montagewerk (BESS) in Kanada

Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* hat ein spektakuläres Projekt, die Errichtung des größten Batteriespeicher Montagewerk Kanadas (Gemeinsam mit dem Malahat Stamm) zu bauen, gestartet, das einen jährlichen Umsatz von bis zu 2,2 Mrd. USD erwirtschaften kann!

Energy Plug and Malahat Nation Partner to Build a 100,000 SQ FT Gigafactory to Produce Lithium-Iron-Phosphate (LFP) Battery Packs and Create Jobs

Im ersten Jahr soll das Werk voraussichtlich 100 MW an Batteriepaketen produzieren und bis zum fünften Jahr will die Anlage die Produktion auf 1000 MW Batterieleistung steigern.

Situations-Fazit:

Legt man zu Grunde, dass der Markt derzeit 1,8 - 2,2 Mio. USD pro Megawatt Speicherleistung bezahlt, kann man im ersten Betriebsjahr schon einen Umsatz zwischen 180 Mio. CAD und 220 Mio. CAD erwarten. Bei Vollbetrieb sprechen wir von 1,8 Mrd. USD bis 2,2 Mrd. USD!

Schon im "News Fazit" dieser Meldung haben wir die Vermutung geäußert, dass die Errichtungskosten der Fabrik möglicherweise durch Fördertöpfe der kanadischen Regierung (auf nationaler als auch auf bundesstaatlicher Ebene) zu einem großen Teil gedeckt werden könnten. Diese zeigt sich sowohl in den Bereichen "Indigenes Business" als auch bei EV-Initiativen" derzeit besonders großzügig. Und jetzt, weitaus früher als von der Masse vermutet, geht es offenbar schon zur Sache:

Der nächste große Schritt! Am 8. Januar werden wir uns mit den Behörden an einen Tisch setzen und unsere Ideen zum Bau der größten Batterieproduktionsanlage Kanadas vorstellen, für die bereits vorab sehr positives Interesse geäußert wurde. Bleiben Sie dran… Quelle: Energy Plug Technologies auf "X"

Ja natürlich sollten die Fördergelder locker sitzen, denn mit diesem Projekt schlagen die kanadischen Behörden praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe! Erstens bekommt des indigene Business einen gewaltigen und aber auch vorzeigbaren Schub und zweitens rüstet man sich für den explodierenden Bedarf an Batteriespeicher Modulen (mehr dazu im Haupttext) mit dem Label "Made in Canada". Beides ist politisch gewollt!

Wir sagen es frei heraus - wir vermuten stark, dass dieses Projekt schon weitaus mehr gediehen ist als vielleicht auf den ersten Blick ersichtlich. Unsere Schlussfolgerung fußt auf den detaillierten Plänen, die Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* schon der Öffentlichkeit gezeigt hat (Link) aber auch auf den kurzen Zeitrahmen von der öffentlichen Vorstellung bis zum ersten Behördenmeeting (3 Wochen).

Wir denken, dass es ganz und gar nicht utopisch ist auf eine große Anzahl an bedeutenden News in den nächsten Wochen zu spekulieren, die eine rasante Kursentwicklung nahe legen. Meinung Redaktion

"Strong Buy" lautet die technische Bewertung der Finanzplattform investing.com für die Aktie von Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* - sowohl in der täglichen als auch in der wöchentlichen Auflösung - ein weiterer Beschleunigungsfaktor.

Zuletzt: Energy Plug Announces First Clean Energy Partnership…

Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* freut sich, eine Vereinbarung über ein zweiphasiges Projekt zur Speicherung und Erzeugung sauberer Energie, Stabilisierung, Unterstützung und Stromversorgung der Infrastruktur der Kenville-Mine von Ximen Mining (TSX-V: XIM) in Nelson, BC, bekannt zu geben.

Phase Eins umfasst die Installation von drei 10-kW-Lithium-Eisenphosphat-Speicherbatterien, die an Solarpaneele angeschlossen sind, um drei Gebäude mit Strom zu versorgen.

Phase zwei umfasst die Installation eines 1-MW-Batteriespeichersystems (BESS), das große Kompressoren, Belüftung und Beleuchtung für das Minengelände aufnehmen soll, und umfasst außerdem eine 20-kW-Turbine am Flussufer zur Stromerzeugung

Der geschätzte Umsatz für die Realisierung der Speicherkapazität beträgt 1.500.000 CAD.

News-Fazit:

Diese News beweist eines, nämlich dass Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* in der Lage ist, auch mit seinen bestehenden Möglichkeiten Großaufträge nicht nur a Land zu ziehen, sondern auch abwickeln zu können. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Bauzeit der "Gigafactory" den Aktionären durchaus mit einer potentiell großen Anzahl an Auftrags-News versüßt werden könnte.

Energy Plug Technologies Corp.*

WKN: A3EHRB, CSE: PLUG

Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* setzt sich für die Einführung nachhaltiger Energiepraktiken ein, indem man innovative BESS-Lösungen anbietet. Diese Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Versorgungsunternehmen und Gemeinden ihren Energieverbrauch zu optimieren, die Netzstabilität zu verbessern und die Integration erneuerbarer Energiequellen zu nutzen. Durch die Nutzung der Kraft der Energiespeicherung ermöglicht Energy Plug Technologies seinen Kunden, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern und eine größere Energieunabhängigkeit zu erreichen. - Um es kurz zu sagen, Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* vertreibt Batteriespeicher-Systeme von 100 Kilowatt bis 1 Megawatt, Energiespeicher für Zuhause und Autolader in verschiedenen Ausführungen und bis zu einer Ladeleistung von 350 Kilowatt von einem Top-Hersteller, der NICHT aus China kommt!

4.300% WACHSTUM

Wir alle wissen, dass die Elektrifizierung des Alltagsverkehrs und die Energiewende nicht zu stoppen sein werden. Dass dies vonstattengehen kann, braucht die Welt Speicher um die erzeugte Energie aus Solaranlagen oder die Überproduktion von Kraftwerken in der Nacht zu nutzen, und zwar sehr viele Speicher! Ende 2021 gab es auf der ganzen Welt stationäre Batterien mit zusammen 27 Gigawatt Leistung, teilte das BNEF zuletzt mit. Schon zuvor rechnete die Energie-Marktforschungsfirma damit, dass sich die Kapazität bis 2030 auf mehr als 1 Terawattstunde vervielfacht. Jetzt hat sie ihre Prognose noch einmal um 13 Prozent erhöht und sagt eine Kapazität von 1.143 Gigawattstunden (1,143 TW) voraus. Das bedeutet, dass sich die Speicherleistung fast ver-43-fachen wird!

Der Umsatz für stationäre Akkus ist jetzt schon beträchtlich, wird aber in den nächsten Jahren, mit einer jährlichen Wachstumstate von über 27%. förmlich explodieren!



TOP-QUALITÄT AUS TAIWAN

Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* hat durch die kürzlich erfolgte Übernahme von True North Battery Storage Corp. die nordamerikanischen Vermarktungsrechte für die Produkte aus dem Haus C-Life Technologies Inc., einem Spezialunternehmen aus Taiwan, erworben, in das erst vor Kurzem der taiwanesische Computerhersteller Acer eingestiegen ist. Um ca. 15 Mio. USD erwarb man 11% aller Aktien von C-Life Technologies Inc.

Quelle: Acer



Endlich einmal ein Batteriehersteller aus Asien, der nicht im chinesischen Mutterland beheimatet ist, - das könnte sogar ein gewichtiger Vorteil bei der Vermarktung in den USA darstellen!

Die Frage, die sich jetzt stellt, ist einfach! Kann Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* von diesem gigantischen Bedarf profitieren und wie wird das den Börsenkurs des Unternehmens beeinflussen? Die Bewertung ist derzeit noch günstig und liegt bei rund 6 Mio. CAD. Das bedeutet, dass möglicherweise schon ein einzelner größerer Auftrag die Aktie in den Fokus der Anleger bringen könnte. - Eine Vervielfachung des Kurses erscheint daher beinahe logisch!

Der Börsenwert von Energy Plug Technologies Corp. (WKN: A3EHRB)* ist mit 10 Mio. CAD so gering, dass wahrscheinlich nur ein begrenztes Downside-Potential besteht. Wir können Ihnen diese Chance nur zeigen - die Investmententscheidung müssen Sie selbst treffen!

Helmut Pollinger



