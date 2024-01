Die Ferienzeit neigt sich ihrem Ende zu und ein Großteil der Börsianer könnte allmählich an die Märkte zurückkehren. Das bedeutet auch, dass das Handelsvolumen zunimmt und die Signale klarer werden. Es ist gut möglich, dass sich der Dax und die US-Börsen in der neuen Handelswoche stabilisieren, nachdem sie in der Vorwoche einen Konsolidierungskurs eingeschlagen haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...