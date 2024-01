Die Reihe der Desaster bei Boeing will nicht abreißen. Der Abriss einer Tür mitten im Flug einer Boeing Max Maschine sorgt erneut weltweit dafür, dass die Modelle mit einem Flugverbot belegt werden. Merck & Co. will Harpoon Therapeutics kaufen. Rund 700 Mio. US-Dollar wollen die Amerikaner für den Entwickler von Krebsmedikamenten bieten. Das Management von Qiagen überrascht mit der Ankündigung eines synthetischen Reverse Split. Rund 300 Mio. US-Dollar sollen so an die Aktionäre ausgeschüttet werden.Der Aktienhandel in Asien weist am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...