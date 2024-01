DJ Bayer meldet Erfolg in Phase-III-Studien zu Elinzanetant

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat für seinen Medikamentenkandidaten zur Behandlung von Beschwerden während der Wechseljahre Erfolge in den zulassungsrelevanten Phase-III-Studien gemeldet. Elinzanetant habe alle vier primären und alle drei wichtigen sekundären Endpunkte erreicht, teilte der Pharma- und Agrarkonzern in Berlin mit. So seien Häufigkeit und Schweregrad von Hitzewallungen bis Woche 4 und 12 der Anwendung im Vergleich zu Placebo signifikant verringert worden. Auch hätten sich in den Studien statistisch erhebliche Verbesserungen bei Schlafstörungen und der Lebensqualität gezeigt.

Das Ergebnis unterstreiche das Potenzial des Wirkstoffs "als eine neue nicht-hormonelle Behandlung beim Management der Wechseljahre", sagte der globale Leiter der Pharmaforschung, Christian Rommel.

Elinzanetant gilt nach früheren Aussagen von Bayer als möglicher Blockbuster-Kandidat mit mehr als 1 Milliarde Euro Spitzenumsatz. Erst kürzlich hatte das Unternehmen mit seinem wichtigsten Medikamentenkandidaten Asundexian Schiffbruch erlitten.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2024 02:36 ET (07:36 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.