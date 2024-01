Im Zeitraum vom 8. bis 22. Jänner 2024 gibt es bei der Wiener Börse Akademie als Neujahrsbonus 15 Prozent Ermäßigung auf zahlreiche Angebote. Insgesamt bietet die Wiener Börse 30 Themengebiete in rund 100 Terminen, die sich sowohl an Fortgeschrittene als auch Einsteiger:innen richten. Das laufend angepasste Kursprogramm kann auf der Website der Wiener Börse eingesehen werden. Das Angebot 2024 umfasst u.a. Seminare zu den Themen (ETFs) und Growth Investing. Besonders häufig in Anspruch genommen wird laut Börse das Einstiegsseminar "1x1 der Wertpapiere", welches die Aufgaben des Kapitalmarkts sowie Grundwissen zur Wertpapieranlage vermittelt. Auch die Ausbildung zum diplomierten Börsenhändler wird laut Wiener Börse gut nachgefragt ....

