Die Apple-Aktie hat auch am Freitag (-0,4%) nachgegeben und damit in der ersten Januar-Woche 5,9% verloren. Rückblick: Schwacher Jahresauftakt für die Apple-Aktie - nachdem die Kurse am Dienstag per Down-Gap in das neue Jahr 2024 gestartet waren, weitete sich der Rücksetzer in den folgenden Sitzungen noch aus. Im Tief fielen die Notierungen dabei am ...

