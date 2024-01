Von der Nel ASA Aktie kommen schlechte Nachrichten: Der Aktienkurs des Wasserstoff-Unternehmens aus Norwegen ist erneut unter die charttechnischen Unterstützungen im Bereich 6,68/6,70 Norwegische Kronen gefallen. Am Freitag beendete der Titel den Handel an der Börse in Oslo bei 6,57 Norwegische Kronen mit 2,61 Prozent im Minus. Aktuelle Tradegate-Indikationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...