Die Künstliche Intelligenz hat der Aktie von Meta neue Wachstumsfantasie beschert - trotz eines in den vergangenen Quartalen schwächelnden Werbegeschäftes. Die Analysten von Jefferies heben Meta zudem in einer Branchenstudie hervor, als einen Konzern, der auch in Zukunft die Erwartungen übertreffen dürfte - und erhöhen das Kursziel.

Den vollständigen Artikel lesen ...