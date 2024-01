Nächster Handelstag, nächster Studienerfolg. Nachdem bereits am vergangenen Freitag ein Parkinson-Mittel Auftrieb verlieh und Bayer den 13. Gewinntag in Folge markierte, befördert am Montag ein Medikament gegen Wechseljahresbeschwerden die Aktie an die Spitze des DAX.Bayer sieht sich nach positiven Studiendaten zum Wirkstoff Elinzanetant gegen bestimmte Wechseljahresbeschwerden auf Kurs zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...