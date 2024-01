Eine Reihe von wichtigen Terminen in dieser Woche markieren den Höhepunkt eines jahrelangen Vorstoßes zur Einführung von Bitcoin-unterstützten ETFs in den USA.Potenzielle Emittenten von Bitcoin-ETFs haben bis Montagmorgen in Washington Zeit, um letzte Änderungen an ihren Anträgen vorzunehmen, wie Bloomberg berichtet. Die SEC selbst hat bis zum 10. Januar Zeit, um zumindest einen dieser Anträge zu bearbeiten, und Krypto-Insider haben spekuliert, dass die Aufsichtsbehörde dieses Datum nutzen wird, um eine ganze Reihe von Entscheidungen auf einmal zu verkünden. Es gibt zwei technische Anforderungen, die erfüllt werden müssen, bevor ein auf dem Spot-Handel basierender Bitcoin-ETF den Handel …