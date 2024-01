NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei für den US-Internetsektor für 2024 optimistisch, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Anleger sollten den Fokus auf Unternehmen richten, die dauerhaft die Erwartungen übertreffen und ihre Ziele anheben könnten. Die überdurchschnittliche Entwicklung der Internettitel sollte eher von fundamentalen Faktoren als von steigenden Bewertungsmultiplikatoren getragen werden. Als seine Top-Werte nennt Thill Amazon, Doordash und Pinterest./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2024 / 23:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 00:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US30303M1027