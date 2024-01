FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) haben am Montag infolge einer Abstufung rund 1,2 Prozent verloren auf 36,93 Euro. Sie bleiben damit unter Druck, nachdem sie am Freitag bereits unter die 21-Tage-Linie gefallen waren, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt. In den Blick rückt nun zudem die 50-Tage-Linie als Orientierungshilfe für den mittelfristigen Verlauf bei derzeit knapp unter 36 Euro.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hatte die Anteile des Dialysekonzerns von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 33 Euro gesenkt. Analyst Robert Davies begründete dies mit den Geschäftsrisiken durch die neuen Abnehm-Medikamente (GLP-1)./ajx/mis