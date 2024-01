Die US-Berichtssaison für das vergangene Vierteljahr nimmt in dieser Woche an Fahrt auf. wallstreetONLINE stellt die für Anleger wichtigsten Zahlen zusammen.Zum Start in das neue Jahr wird am US-Markt nicht lange gefackelt, die Berichtssaison für das vergangene Quartal steht an. Angesichts der Unsicherheit über den Zustand der US-Wirtschaft sowie des weiteren Zinspfades erhoffen sich Anleger, aus den Betriebsergebnissen der Unternehmen weitere Hinweise auf die Konjunktur zu erhalten. Die Bilanzen folgender Unternehmen gilt es diese Woche im Besonderen zu beachten: Dienstag, 09. Januar: Tilray Brands Entscheidet sich die US-Drogenvollzugsbehörde DEA wie vom Gesundheitsministerium …