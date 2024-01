Köln (ots) -Auf die Plätze, fertig, tanzen: Startschuss für "Let's Dance" 2024! Demnächst wirbeln wieder 14 hochmotivierte Prominente über das Parkett und beginnen ihre ganz persönliche Tanzreise. Wer hat das Zeug zum "Dancing Star 2024"?Diese Promis starten bei "Let's Dance" in die neue Tanzsaison:Die prominenten Tanzschülerinnen:- Ann-Kathrin Bendixen (23), Content Creatorin & Autorin- Eva Padberg (43), Model & Sängerin- Jana Wosnitza (30), Sportjournalistin & NFL-Moderatorin- Lina Larissa Strahl (26), Schauspielerin & Singer-Songwriterin- Lulu (31), Sängerin- Maria Clara Groppler (24), Comedienne- Sophia Thiel (28), Sportlerin & Content CreatorinDie prominenten Tanzschüler:- Detlef Soost (53), Coach- Gabriel Kelly (22), Sänger- Mark Keller (58), Schauspieler & Sänger- Simon Brunner (26), Parkour- und Freerunning-Athlet & Ninja Warrior Germany-Teilnehmer- Stefano Zarrella (33), Food Creator- Tillman Schulz (34), Unternehmer & "Höhle der Löwen"-Investor- Tony Bauer (28), ComedianVorfreude, schlotternde Knie oder der große Kampfgeist? Was sagen die Stars zu ihrer sportlichen Herausforderung auf Deutschlands beliebtesten Tanzparkett?Detlef Soost (53), Coach: "Es gibt nur ein oder zwei Sendungen im gesamten deutschen Fernsehen, die wir mit der gesamten Familie schauen und eine davon ist definitiv 'Let's Dance'. Für mich wird mit der Teilnahme in gewisser Art und Weise ein Teil meiner Bucket List abgehakt, denn ich habe immer gesagt, wenn ich noch einmal an einem Format teilnehmen würde, wäre es 'Let's Dance'."Stefano Zarrella (33), Food Creator: "Von der Küche aufs Tanzparkett!" - Ich freue mich mega auf die bevorstehende Reise und bin ganz gespannt auf die anderen Kandidaten, auf die Jury und vor allem freue ich mich sehr, ein Teil der diesjährigen Staffel zu sein. Let's Dance!"Lina Larissa Strahl (26), Schauspielerin & Singer-Songwriterin: "Für mich ist 'Let's Dance' eine völlig neue Herausforderung. Diese Show ist für mich eine Chance, die mir ermöglicht, aus meiner Komfortzone herauszutreten und mich vielleicht auch auf eine ganz neue Weise künstlerisch zu entfalten. Mit einem klopfenden Herzen und einer gesunden Portion Aufregung freue ich mich darauf, diese aufregende Tanzreise bei 'Let's Dance' anzutreten."Weitere Zitate finden Sie hier im Media Hub.Wer kann die "Let's Dance"-Jury bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González überzeugen? Wer wird sich in die Herzen der Zuschauer:innen tanzen und die Nachfolge von Dancing Star Anna Ermakova antreten? Das Moderations-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führt durch die Live-Shows und fiebert mit den Tanzpaaren mit. Wann "Let's Dance" startet, gibt RTL rechtzeitig bekannt.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Leyla Karsak: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74233 | leyla.karsak@rtl.deLarissa Maly: Junior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 151 526 700 68 | larissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5686924