Laufenburg, 8. Januar 2024 - Giuseppe Santagada hat seine Tätigkeit an der Spitze der ERNE Gruppe per 1. Januar 2024 offiziell aufgenommen. Als CEO der ERNE Gruppe wird er gemeinsam mit der 4. Generation der ERNE Familie, dem Verwaltungsrat und der Gruppenleitung das Unternehmen noch stärker entlang der Wertschöpfungskette auf die Bedürfnisse des Marktes und der Kunden ausrichten. Mit seiner langjährigen Erfahrung als CEO und seinem breiten, bestens etablierten nationalen Netzwerk bringt Giuseppe Santagada die idealen Voraussetzungen mit, um die strategische Weiterentwicklung der ERNE Gruppe zielgerichtet voranzutreiben und die Organisation im Sinne der Eigentümer und in Übereinstimmung mit den Werten des Familienunternehmens weiterzuentwickeln. Dazu Daniel Erne, Verwaltungsratspräsident der ERNE Gruppe: «Mit Giuseppe Santagada wissen wir die richtige Führungspersönlichkeit an der Spitze unseres Familienunternehmens. Mit ihm sichern wir die Kontinuität, den Erfolg und die strategische Weiterentwicklung der ERNE Gruppe.» Giuseppe Santagada, Wirtschaftsingenieur und Absolvent MBA HSG, promovierte im Bereich Management und Ökonomie und bildete sich an der Harvard Business School weiter. Zuletzt verantwortete er als Group COO und Delegierter des Verwaltungsrates die Vebego Aktivitäten in der Schweiz, Deutschland und in Österreich. (Erne/mc/hfu) Über die ERNE GruppeDie ERNE Gruppe ist eine Schweizer Baugruppe, die 1906 in Laufenburg/AG gegründet wurde. Die Gruppe umfasst 12 Unternehmen und befindet sich in der vierten Generation in Familienbesitz. Das Angebotsspektrum umfasst Hoch- und Tiefbau, Umbau und Sanierungen, Gesamtleistungen, Holzbau, Hybridbau, Modul- und Elementbau sowie Baustoffe und diverse Bauspezialitäten. Die Entwicklung und Realisierung von Immobilien runden das Portfolio der ERNE Gruppe ab.Die ERNE Gruppe mit Hauptsitz in Laufenburg beschäftigt rund 1'200 Mitarbeitende. Weitere Informationen sind auf www.erne-gruppe.ch ersichtlich.

