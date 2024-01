HANNOVER (dpa-AFX) - Die Hochwasserlage in mehreren Regionen Niedersachsens bleibt weiterhin kritisch. Betroffen davon sind wie seit einigen Tagen sechs Landkreise sowie die Stadt Oldenburg, wie ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die betroffenen Landkreise sind Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, der Heidekreis sowie Verden.

In diesen Kommunen ist demnach weiterhin ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis festgestellt. Dadurch können Landkreise oder Städte beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen. Ein Katastrophenfall wurde bislang in keiner Region ausgerufen. In Niedersachsen gibt es acht kreisfreie Städte sowie 37 Landkreise.

Die vielerorts ausbleibenden Niederschläge hätten jüngst zu leicht sinkenden Pegelständen geführt, sagte der Ministeriumssprecher. Nach wie vor drücke eine große Wassermasse auf die Deiche./mni/DP/mis