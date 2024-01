FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BARRATT TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 560 (464) PENCE - BARCLAYS CUTS BERKELEY GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 4812 PENCE - BARCLAYS CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1915 (1945) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BELLWAY TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 3022 (2330) PENCE - BARCLAYS RAISES CREST NICHOLSON TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 258 (200) P, - BARCLAYS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1454 (1200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 675 (555) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 409 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 155 (131) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 918 (740) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1800 (1525) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1430 (1520) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LEGAL & GENERAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 289 (258) PENCE - BERENBERG RAISES RELX PRICE TARGET TO 3300 (3270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RELX PRICE TARGET TO 3300 (3270) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7400 (7100) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - JEFFERIES CUTS HSBC PRICE TARGET TO 980 (1000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 307 (235) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1380 (1360) PENCE - 'OW' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1600 (1700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 150 (185) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 40 (75) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8000 (7700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5700 (5800) PENCE - 'BUY'



