DJ Bitkom: Jeder Fünfte in Deutschland nutzt Augmented-Reality-Anwendungen

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland nutzt einer Umfrage zufolge jeder Fünfte mindestens eine Augmented-Reality-Anwendung. Die Technologie, bei der digitale Inhalte in die reale Umgebung eingeblendet werden, kommt laut Umfrage für den Digitalverband Bitkom am häufigsten beim Gaming zum Einsatz. Bei diesen AR-Spielen wird die echte Welt in ein Spiel integriert, wie etwa bei Pokémon Go. Dies haben Bitkom zufolge 15 Prozent der Befragten schon einmal ausprobiert. Außerdem haben 12 Prozent bereits Kamerafilter genutzt, die Gesichter und Fotos um digitale Inhalte wie lustige Ohren oder Brillen erweitern. 6 Prozent haben schon mal Apps genutzt, die Navigationshinweise per AR direkt im Bild der Umgebung einblenden.

Vor Beginn der Elektronikmesse CES (Consumer Electronics Show) am morgigen Dienstag in Las Vegas betonte Bitkom, dass AR nicht nur bei Spielen, sondern auch in Unternehmen, beim Einkaufen oder in Museen und Schulungen eingesetzt wird.

"Verglichen mit Virtual Reality ist Augmented Reality oft die unauffälligere Technologie - allerdings jene, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lässt. Auch wenn die meisten AR mit Gaming und Entertainment verbinden, wird oft übersehen, dass AR heute außerdem bereits produktiv in Unternehmen eingesetzt wird - von Schulungen und Fernwartungen bis hin zu Kollaboration und Planung", sagte Sebastian Klöß, Bereichsleiter für Consumer Technology & AR/VR beim Bitkom.

Auch zum Online-Shopping, für Maßband-Apps zum Ausmessen von Gegenständen, für Apps, die in Museen oder Ausstellungen virtuelle Inhalte in die reale Welt einblenden sowie für Trainings- oder Schulungs-Apps, die ihre Lerninhalte lebensecht in der realen Umgebung anzeigen, kam AR der Umfrage zufolge bei jeweils 3 Prozent bereits zum Einsatz.

January 08, 2024

