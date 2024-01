BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich Ende des vergangenen Jahres weiter verbessert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 96,4 Punkte, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.

Zudem wurde der Indexwert für November leicht nach oben revidiert, von zuvor 93,8 Punkten auf 94,0 Zähler. Im September war die Wirtschaftsstimmung noch auf 93,6 Punkte gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit gut drei Jahren.

Analysten hatten im Schnitt nur mit einer leichten Verbesserung im Dezember gerechnet und waren von einem Indexwert von 94,2 Punkten ausgegangen. Die bessere Wirtschaftsstimmung resultierte den Angaben zuvor vor allem durch einen Anstieg des Verbrauchervertrauens und der Stimmung im Bereich Dienstleistungen, wie es weiter in der Mitteilung hieß. In der Industrie zeigten sich hingegen kaum Veränderungen./jkr/jsl/mis