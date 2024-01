Unterföhring (ots) -Unterföhring, 8. Januar 2024 - Die Streaming-Plattform WOW wird neuer Naming Right Partner der Virtual Bundesliga. WOW tritt ab sofort mit einem Partnerlogo auf allen digitalen Kommunikationsplattformen der WOW Virtual Bundesliga (VBL) sowie im Rahmen aller Offline-Events der VBL und ihrer Wettbewerbsteile in Erscheinung. Darüber hinaus erwirbt das Unternehmen ein umfangreiches Rechtepaket und wird so unter anderem ausgewählte Broadcasting-Segmente sowie Content-Formate des von der DFL organisierten eFootball-Wettbewerbs präsentieren.Caterina Preti, Senior Vice President OTT bei Sky Deutschland: "Durch die Partnerschaft mit der Virtual Bundesliga werden wir unser großartiges Streaming-Angebot von WOW jetzt auch im eSports Segment noch bekannter machen. Gaming und eSports haben für unsere Zielgruppe eine hohe Relevanz und WOW bietet die passenden Streaming Inhalte. Dazu gehört herausragender Live-Sport u.a. mit der Fußball-Bundesliga, 2. Bundesliga, Premier League und DFB-Pokal genauso wie Highlight-Serien basierend auf bekannten Video-Spielen wie z.B. The Last of Us von HBO oder Halo. Als WOW Team fiebern wir mit allen Bundesliga-Vereinen mit - selbstverständlich auch mit den virtuellen Teams. Daher sehen wir eine starke Basis für eine gewinnbringendes Engagement im Umfeld der Virtual Bundesliga."WOW steht für das breiteste Angebot an Sport- und Unterhaltungsinhalten und höchste Qualität zu einem attraktiven Preis. Nutzer haben flexiblen und einfachen Zugriff auf die besten Serien, aktuelle Blockbuster kurz nach dem Kino und das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky. Dazu gehören alle Bundesligaspiele am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League sowie alle Rennen der Formel 1, bester US-Sport aus der NHL und Weltklasse-Tennis.Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga der DFL, sagt: "Das abermals vergrößerte Club-Teilnehmerfeld trägt in dieser Saison maßgeblich zur positiven Wahrnehmung der VBL bei. Damit können wir im dynamischen und jungen Umfeld des eSports ein attraktives Angebot für Partnerschaften bieten. Wir freuen uns, mit Sky Deutschland und seiner Streaming-Marke WOW einen Partner aus der Welt der digitalen Medienangebote gewonnen zu haben, die eine sehr hohe Affinität zum Fußball haben und langjähriger Partner der DFL sind. Nach einem derartigen Zielgruppen- und Marken-Fit haben wir für die Naming-Right-Partnerschaft explizit gesucht."Die DFL-Mitgliederversammlung hat die VBL im Mai 2022 als eFootball-Wettbewerb der Bundesliga und 2. Bundesliga in den DFL-Statuten verankert. Bereits im Jahr 2012 hat die DFL in Kooperation mit EA SPORTS als erste professionelle Fußballliga überhaupt mit der VBL einen eSport-Wettbewerb ins Leben gerufen. Der für alle Einzelspielerinnen und Einzelspieler zugängliche Wettbewerb VBL Open by WOW ist direkt in das Spiel EA SPORTS FC integriert. Seit Einführung erfreut sich dieses Angebot einer stetig größer werdenden Popularität mit bis zu 130.000 Teilnahmen pro Saison.Im Jahr 2018 wurde zusätzlich die VBL Club Championship by WOW als Wettbewerb der Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga ins Leben zu rufen. Beide Wettbewerbe werden zunächst bei den Playoffs der VBL Open by WOW und schließlich beim Abschlussturnier VBL Grand Final by WOW zusammengeführt. Die VBL Open by WOW haben am 1. November begonnen. Die VBL Club Championship by WOW ist am 18. und 19. November mit dem bisher größten Teilnehmerfeld von 35 Clubs in die aktuelle Saison gestartet.Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.dePressekontakt:Jens BohlExternal Communicationsjens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5687015