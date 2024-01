NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Die Luxusgüter- und Sportartikelhersteller stünden im ersten Halbjahr 2024 vor einigen Herausforderungen, weshalb er nun etwa für Ferrari und Nike vorsichtiger als bisher sei, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Im Luxussegment dürften sich die jüngsten Umsatztrends abschwächen und die Margen unter Druck setzen. Während er für Swatch, Richemont, Kering und Burberry Risiken sehe, sei LVMH dank einer breiteren Aufstellung defensiver. Mit Blick auf den Sportartikelbereich sei er für Adidas und Puma vor den anstehenden Jahreszahlen zurückhaltender, nachdem Nike und JD Sports ihre Zahlen vorgelegt hätten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 00:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485