Die meistgehandelten Produkte: Der DAX® startet verhalten in die Woche

Der DAX® startet mit 16.618,51 Punkten leicht positiv in den frühen Handel. In den ersten Stunden zeigt sich der DAX® verhalten. Im weiteren Tagesverlauf werden die Daten zum Geschäftsklimaindex sowie die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen (Jahr) für die Eurozone erwartet. Am Donnerstag folgen die US-Inflationszahlen.

Nach Angaben der Börse Stuttgart nutzen Investoren die jüngsten Kursrücksetzer als Kaufgelegenheit. Unter den an der Euwax meistgehandelten Knock-out-Produkten waren am Vormittag vor allem Calls auf den DAX®, den Nasdaq-100® und den S&P 500® vertreten. Nach positiven Analystenmeinungen für die Bankenbranche fragen Anleger ebenfalls Knock-Out-Produkte für die Commerzbank und die Deutsche Bank nach. Bei den meisteghandelten Optionsscheinen waren heute Call-Optionsscheine auf den DAX® beliebt. Die weltweit anhaltenden Konfliktherde veranlassen Trader zum Einstieg in Faktor-Long-Produkte auf Rheinmetall.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Call HD193K 2,83 16305,979061 Punkte 16015,388441 Punkte 54,15 Open End DAX ® Call HD12UE 3,82 16610 Punkte 16250,417538 Punkte 45,96 Open End Commerzbank Call HD1PK4 1,16 11,8525 EUR 10,809285 EUR 11,80 Open End Deutsche Bank Call HD1DNL 0,81 12,626 EUR 11,893414 EUR 18,68 Open End S&P 500 ® Call HC8RS7 5,72 4695,37 Punkte 4073,831256 Punkte 7,53 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.01.2024; 09:36 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD05C9 35,04 16604,50 Punkte 13700,00 Punkte 4,76 17.09.2024 DAX ® Call HD04GN 13,71 16604,50 Punkte 16700,00 Punkte 12,27 17.12.2024 DAX ® Call HC57RS 23,06 16604,50 Punkte 14800,00 Punkte 7,24 18.06.2024 Rheinmetall Call HC3DP9 2,06 306,20 EUR 300,00 EUR 15,26 13.03.2024 DAX ® Call HC37PY 11,55 16604,50 Punkte 15700,00 Punkte 14,42 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.01.2024; 09:54 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HD0C8D 68,73 16617,55 Punkte 15939,567779 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC01KH 9,20 16617,55 Punkte 13283,655103 Punkte 5 Open End Rheinmetall AG Long HC15Z9 36,90 306,60 EUR 203,56 EUR 3 Open End DAX ® Short HC292F 3,70 16617,55 Punkte 19915,253347 Punkte -5 Open End Commerzbank AG Long HC3049 3,88 11,86 EUR 9,39 EUR 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.01.2024; 10:07 Uhr

