© Foto: Oliver Berg/dpa



Bereits seit fünf Wochen kann die Aktie von Bayer zulegen. Positive Studiendaten sorgen für einen freundlichen Start in die Woche und könnten die Erholungsrallye beschleunigen.Die seit fünf Wochen anhaltende Erfolgsserie der Bayer-Aktie reißt nicht ab. In das Wochenende verabschiedeten sich die Papiere zwar unverändert, zum Start in die neue Woche profitieren die Leverkusener aber von positiven Studiendaten. Positive Studiendaten, baldige Zulassung? Elinzanetant, ein Wirkstoff zur Behandlung von Beschwerden während der Wechseljahre, hat in einer Phase-III-Studie alle releveanten Endpunkte erreichen können und dürfte sich damit für eine rasche Zulassung qualifizieren. Eine besonders hohe …