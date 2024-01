Die Tilray-Aktie kann sich zu Beginn des Jahres noch nicht ganz entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Am Dienstag werden allerdings die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht, welche die Dynamik der Aktie beschleunigen dürfte.Analysten erwarten einen Umsatz von 193,6 Millionen Dollar, was eine Steigerung von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr wäre. Der Gewinn wird auf minus fünf Cent je Aktie nach minus elf Cent im Vorjahr geschätzt. Dies würde eine Verbesserung von rund ...

