Merck & Co führt Gespräche über den Kauf von Harpoon Therapeutics für rund 700 Millionen US-Dollar.Merck ist in Gesprächen, um den Krebsmedikamentenhersteller Harpoon Therapeutics für etwa 700 Millionen US-Dollar oder 23 US-Dollar pro Aktie zu kaufen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktien von Harpoon haben am Freitag bei 10,55 US-Dollar geschlossen. Ein Abschluss des Geschäfts könnte innerhalb weniger Tage bekannt gegeben werden, vorausgesetzt, die Gespräche scheitern nicht, so die Personen weiter. Der Arzneimittelhersteller Merck ist auf der Suche nach neuen Wachstumsquellen, da sein umsatzstärkstes Medikament, die Krebsimmuntherapie …