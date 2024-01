© Foto: CFOTO - picture alliance



Im Herbst wird der Chef des hoch verschuldeten Immobilienkonzerns Evergrande verhaftet. Nun wird der Chef der E-Auto-Tochter von Evergrande verhaftet. Der Aktienhandel wird zweitweise gestoppt, die Aktie bricht ein.China Evergrande New Energy Vehicle (NEV) teilte mit, dass "das Unternehmen erfahren hat, dass sein Vorstandsvorsitzender, Herr Liu Yongzhuo, wegen des Verdachts einer Straftat verhaftet wurde". Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Die Aktien des Elektroauto-Herstellers, der zum angeschlagenen chinesischen Immobilienentwickler China Evergrande gehört, brachen am Montag zeitweise um 23 Prozent ein. Evergrande NEV hatte den Handel vor Öffnung der Börse in …