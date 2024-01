Berlin - Die Kehrtwende der Bundesregierung bei der Lieferung von Eurofightern an Saudi-Arabien stößt in der SPD auf ein geteiltes Echo. Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner lehnt die Lieferung ab, der Rüstungsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Hannes Walter, ist dafür.



"Ich finde nach wie vor, dass Waffenlieferungen in Krisengebiete und Diktaturen falsch sind", sagte Stegner dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Sein Argument: "Die Beteiligung am Jemenkrieg, die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung und die Ermordung von Journalisten sprechen insgesamt deutlich gegen derartige Waffenlieferungen, auch wenn man das Argument der Außenministerin wägt."



Walter hält es dagegen für "richtig, bei der Lieferung von Großbritannien an Saudi-Arabien kein Veto einzulegen". Angesichts der Lage in Nahost sei es "absolut nachvollziehbar, dass die Entscheidung zur Lieferung von Eurofightern nach Saudi-Arabien jetzt überdacht wurde", sagte er dem "Handelsblatt".