© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Nvidia wird in den kommenden Jahren enorme Gewinne aus dem Verkauf seiner Halbleiter für Künstliche Intelligenz (KI) erzielen, so ein Analyst der Bank of America (BofA). Der BofA-Analyst Vivek Arya bekräftigte sein "Top Pick"-Kaufrating für die Nvidia-Aktie und prognostiziert, dass der Chiphersteller in den nächsten zwei Jahren einen freien Cashflow von insgesamt 100 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Er bekräftigte sein Kursziel von 700 US-Dollar für die Aktie - das entspricht einem Aufschlag von über 42 Prozent. "Nvidias solide FCF-Generierung [freier Cashflow] schafft Optionen. Wir erwarten, dass Nvivia Vermögenswerte in Betracht ziehen wird, die ihm helfen, ein aussagekräftigeres …