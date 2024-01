Multitude plant, seinen Sitz von Finnland in die Schweiz zu verlegen und dabei seine rechtliche Struktur beizubehalten. Dies scheint nur mit einem Zwischenstopp in Malta möglich zu sein, da es nach finnischem Recht nicht möglich ist, den Sitz direkt von Finnland in ein Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu verlegen. Der Plan spiegelt die zunehmende mitteleuropäische Ausrichtung des operativen Geschäfts wider. Darüber hinaus wird eine Verlagerung vor allem aus Gründen der verbesserten Aktionärsrechte und einer besseren Handelbarkeit der Aktie geprüft. Auf dem Capital Markets Day Ende November 2023 wurde die Verlagerung nicht thematisiert. Stattdessen konzentrierten sich die Präsentationen auf die operative Entwicklung und das weitere Wachstumspotenzial. Multitude hat eine sehr spannende Investmentstory zu erzählen: Der Nettogewinn soll von knapp 12 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 30 Mio. EUR im Jahr 2026 steigen. AlsterResearchs Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem DCF-basierten Kursziel von EUR 12,10. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE