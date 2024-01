Energos Infrastructure gibt transformative Marine LNG Asset-Transaktion mit langfristigen Charterverträgen in Deutschland bekannt

NEW YORK, 8. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Energos Infrastructure ("Energos" oder das "Unternehmen"), ein international tätiges maritimes LNG-Infrastrukturunternehmen, das mehrheitlich von Apollo-verwalteten Fonds (NYSE: APO) und dem Minderheitsaktionär New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) ("NFE") gesteuert wird, gab heute den Abschluss des Erwerbs von zwei hochmodernen schwimmenden Speicher- und Regasifizierungseinheiten (Floating Storage and Regasification Units, "FSRUs") von Dynagas-Tochtergesellschaften bekannt. Die beiden 174.000 m3 großen FSRUs mit geschlossenem Kreislauf, die im Jahr 2021 gebaut wurden, werden in Energos Force und Energos Power umbenannt.

Anfang 2023 haben die FSRUs langfristige Charterverträge mit dem deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz begonnen. Energos Force soll im Hafen von Stade unter Leitung von Deutsche Energy Terminals betrieben werden, während Energos Power im Hafen von Mukran betrieben werden soll und an Deutsche Regas unterverchartert wurde.

Mit diesen beiden hochspezialisierten Regasifizierungsschiffen für Flüssigerdgas ("LNG") wird Energos 13 LNG-Infrastrukturschiffe besitzen und betreiben, die sich aus neun FSRUs, zwei schwimmenden Speichereinheiten und zwei LNG-Tankern zusammensetzen. Durch die Erweiterung um die Energos Force und Energos Power in Europa wird Energos in Bezug auf die FSRU-Kapazität zum größten Eigentümer und Betreiber von LNG-Schiffen in Europa.

"Zur Bewältigung der globalen Energiekrise und zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen ist eine zuverlässige Energieinfrastruktur unbedingt erforderlich", sagte Arthur Regan, Geschäftsführer und Direktor von Energos Infrastructure. "Wir sind erfreut, diese wichtigen, in Deutschland in Betrieb befindlichen Anlagen zu übernehmen, denn wir glauben, dass Energos damit seine Position als führendes Unternehmen für LNG-Infrastrukturen im Seeverkehr festigen und unsere Bemühungen, Kunden auf der ganzen Welt mit sauberer und zuverlässiger Energie zu versorgen, weiter vorantreiben wird."

Brad Fierstein, Partner bei Apollo, sagte: "Wir freuen uns darauf, Art und das Team von Energos bei der Abwicklung dieser FSRU-Akquisition zu unterstützen, von der wir glauben, dass sie eine große Transformation für die Plattform bedeuten und ihr weiteres Wachstum fördern wird. Die Energiesicherheit zu erhöhen und eine kohlenstoffärmere Stromerzeugung zu ermöglichen, gehören zu den Hauptprioritäten von Apollo, um eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten, und wir glauben, dass der Einsatz dieser neuen Schiffe eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Energieunabhängigkeit Deutschlands spielen kann."

Apollo Capital Solutions fungierte als Finanzierungsberater und Platzierungsdienstleister für die Akquisitionsfinanzierung, die von BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Mizuho Bank und Sumitomo Mitsui Trust Bank geleitet wurde.

Informationen zu Energos Infrastructure

Energos Infrastructure stellt kritische Infrastruktur für die Lieferung, Lagerung und Regasifizierung von LNG im Rahmen langfristiger Verträge bereit und unterstützt so Länder in aller Welt dabei, ihre Abhängigkeit von Öl und Kohle zu verringern, die Energiesicherheit und -zuverlässigkeit zu erhöhen und Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Durch die Asset-Plattform von Energos wird ein diversifizierter Kundenstamm von Versorgungsunternehmen und Energieversorgern auf der ganzen Welt im Rahmen von Dritt-Charterverträgen bedient, ebenso wie die Projekte von NFE in aller Welt. Energos profitiert von den Investitionskapazitäten und der Erfahrung von Apollo im maritimen Bereich sowie von den nachgelagerten Tätigkeiten und Entwicklungsaktivitäten von NFE im Bereich LNG.

Informationen zu Apollo

Apollo ist ein wachstumsstarker, globaler Verwalter von alternativen Vermögenswerten. Im Bereich der Vermögensverwaltung ist es unser Ziel, unseren Kunden Überschussrenditen an jedem Punkt des Risiko-/Ertragsspektrums zu bieten, angefangen bei Anlagebonität bis hin zu privatem Eigenkapital, wobei wir uns auf drei Anlagestrategien konzentrieren: Rendite, Hybrid und Aktien. Wir konnten seit nunmehr drei Jahrzehnten mit unserer Investmentexpertise über unsere vollständig integrierte Plattform die finanziellen Renditebedürfnisse unserer Kunden erfüllen und Unternehmen mit innovativen Kapitallösungen für ihr Wachstum versorgen. Über Athene, unser Altersvorsorgegeschäft, haben wir uns darauf spezialisiert, unsere Kunden dabei zu unterstützen, finanzielle Sicherheit zu erreichen. Hierfür bieten wir eine Reihe von Altersvorsorgeprodukten an und agieren als Lösungsanbieter für Institutionen. Unser beharrlicher, kreativer und fachkundiger Investitionsansatz trägt maßgeblich dazu bei, unsere Kunden, die Unternehmen, in die wir investieren, unsere Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, in Einklang zu bringen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und positive Ergebnisse zu erzielen. Mit Stand vom 30. September 2023 verfügte Apollo über ein verwaltetes Vermögen von rund 631 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.apollo.com.

Informationen zu New Fortress Energy

New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) ist ein weltweit tätiges Energieinfrastrukturunternehmen, das zur Bekämpfung der Energiearmut und zur Beschleunigung der weltweiten Umstellung auf zuverlässige, bezahlbare und saubere Energie gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Infrastruktur für Erdgas und Flüssigerdgas (LNG) sowie eine integrierte Schiffsflotte und logistische Kapazitäten, um schnell schlüsselfertige Energielösungen für die globalen Märkte zu liefern. Die Anlagen und Aktivitäten des Unternehmens tragen zum Ausbau der globalen Energiesicherheit bei, ermöglichen wirtschaftliches Wachstum, fördern den Umweltschutz und verändern lokale Industrien und Gemeinden auf der ganzen Welt.

