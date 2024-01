© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



Stefan Klotter spricht in seinem großen Jahresausblick für 2024 über die wichtigsten Indizes und Branchen für die nächsten zwölf Monate. Auch wenn der DAX nach seinem starken 2023 schwach ins neue Jahr gestartet ist, sollten sich Anleger keine Sorgen machen, solange die wichtigsten charttechnischen Marken halten, erklärt Klotter. Besonders zuversichtlich ist der Charttechnikexperte mit Blick auf China. Die Märkte in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde hätten die Talsohle schon durchschritten, die in Europa und den USA noch bevorstünde. Was ihn so bullisch macht, sehen Sie im Video! Außerdem: Gold, Silber, Öl und warum sich das Investment in Minenunternehmen oft mehr lohnt als den …