Bitcoin könnte heuer um weitere 150 % zulegen, während diese 3 Coins um 1.000 % steigen könnten

Es sind beeindruckende Zahlen, die für Bitcoin im Zusammenhang mit den ETFs und dem Halving genannt werden. Die meisten sind sich sicher, dass es heuer schon zu einem neuen Allzeithoch bei der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung kommen wird. Dabei wird häufig die 100.000 Dollar Marke erwähnt, von der einige sicher sind, dass sie heuer bereits erreicht werden kann. Das ist zwar eine beeindruckende Summe, wenn ein Coin 100.000 Dollar kostet, da der Wert aber jetzt schon bei rund 44.000 Dollar liegt, würde ein solcher Anstieg einen Gewinn von weniger als 150 % bedeuten. In anderen Anlageklassen mag das eine beeindruckende Rendite sein, am Kryptomarkt ist aber deutlich mehr möglich. Einige Coins dürften in diesem Bullrun auch wieder um tausende Prozent steigen.

Meme Kombat ($MK)

Bei einem kommenden Krypto-Bullrun könnten Meme Coins erneut eine wichtige Rolle einnehmen. Meme Kombat, ein Projekt im Meme-Markt, weckt Aufmerksamkeit durch eine bisher einzigartige Idee: eine Arena, in der die Charaktere der erfolgreichsten Meme Coins in KI-gesteuerten Duellen konkurrieren. Dieses Konzept, das das Potenzial hat, viral zu gehen, ermöglicht es den Nutzern, spannende Battles wie zwischen PEPE und BONK oder DOGE und Shiba Inu (SHIB) zu erleben. Meme Kombat bietet der Community die Chance, ihre bevorzugten Coins im Kampf zu unterstützen, was zur schnelleren Verbreitung des Projekts beitragen könnte, sobal die ersten Kämpfe starten. Der derzeitige Vorverkauf zeigt bereits eine starke Nachfrage, mit Verkäufen von $MK-Token im Wert von über 6,3 Millionen Dollar.

(Meme Kombat Presale - Quelle: Meme Kombat)

Meme Kombat kommt außerdem mit einer Staking-Funktion, die Anlegern, die ihre Token staken, derzeit eine jährliche Rendite (APY) von 149 % bietet. Obwohl diese Rate variiert und sinken kann, wenn mehr Käufer ihre Token in den Staking Pool einzahlen, bleibt sie wahrscheinlich auch langfristig überdurchschnittlich hoch. Bereits jetzt wurden fast 80 % der Token gestaked. Mit dem Ende des Vorverkaufs und dem Start der ersten Battles könnte die Nachfrage nach $MK-Token stark ansteigen, während die meisten Token noch im Staking Pool gebunden sind, was Marktbeobachter zu der Annahme führt, dass Meme Kombat kurz nach dem Launch eine Kursexplosion hinlegen könnte.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Wenn der Bitcoin-Preis steigt, tendieren auch die meisten Altcoins dazu, an Wert zu gewinnen, insbesondere diejenigen, die eng mit Bitcoin verknüpft sind. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) ist ein neues Projekt, das darauf abzielt, das Bitcoin Mining wieder für die breite Masse zugänglich zu machen, nachdem Großunternehmen kleinere Investoren und Einzelpersonen zunehmend vom Markt verdrängt haben. Bitcoin Minetrix bietet eine innovative Lösung durch seinen "Stake to Mine"-Ansatz, bei dem Nutzer Bitcoin durch Cloud Mining schürfen können, ohne die erforderliche Hardware selbst kaufen zu müssen.

(Bitcoin Minetrix Erklärung - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Bitcoin Minetrix löst ein häufiges Problem, das mit Cloud Mining einhergeht. Die Nichtauszahlung geschürfter Bitcoins durch einige Anbieter, obwohl man die Miete für die Hash Power bezahlt hat. Mit dem "Stake to Mine"-Modell von Bitcoin Minetrix wird dieses Risiko minimiert. Investoren, die $BTCMTX-Token in den Staking Pool einzahlen, erhalten zunächst eine Rendite in Form zusätzlicher Token. Nach dem Vorverkauf der Token erhalten diese Anleger ein Guthaben für das Bitcoin Cloud Mining. Das Bitcoin Minetrix-Team verhandelt bereits mit verschiedenen Anbietern, um eine direkte Verwaltung durch das Bitcoin Minetrix "Stake to Mine" Dashboard zu ermöglichen, ohne dass Nutzer einer dritten Partei vertrauen müssen.

(Bitcoin Minetrix Roadmap - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Das Konzept, den Mining-Markt wieder für alle zu öffnen, hat bereits eine starke Nachfrage generiert, was zu $BTCMTX-Token-Verkäufen von über 7,8 Millionen Dollar im Presale geführt hat. Diese frühe Investitionsmöglichkeit bietet Anlegern die Chance, signifikante Renditen zu erzielen, sobald sich $BTCMTX am Markt etabliert. Analysten sind der Meinung, dass Bitcoin Minetrix aufgrund seines aktuellen Vorverkaufspreises noch stark unterbewertet sein könnte, was sich nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell ändern könnte.

SPONGE V2 ($SPONGEV2)

Der Meme Coin SPONGE, bekannt für seine beeindruckende Kurssteigerung um das Hundertfache im letzten Jahr, hat erst gestern ein neues Allzeithoch erreicht, nachdem es zuvor etwas ruhiger um das Projekt war. Ein wesentlicher Faktor für diesen jüngsten Anstieg könnte die Ankündigung des Nachfolgers $SPONGEV2, sein. Viele Investoren gehen davon aus, dass dieser neue Token das Potenzial hat, den Erfolg seines Vorgängers zu übertreffen, was für frühe Käufer einen möglichen Anstieg um das 200- bis 500-fache bedeuten könnte.

(Überblick über die Erfolge des ersten SPONGE-Tokens - Quelle: Sponge-Website)

Um den neuen $SPONGEV2-Token zu erhalten, können Anleger ihre bestehenden SPONGE-Token auf der offiziellen Website in den V2 Staking Pool einzahlen. Als Belohnung erhalten sie den neuen $SPONGEV2-Token, der beansprucht werden kann, sobald er verfügbar ist. Diejenigen, die noch keine SPONGE-Token besitzen, können diese direkt auf der Website kaufen und staken, wobei sie als Bonus die gleiche Anzahl an $SPONGEV2 erhalten. Dadurch profitieren Käufer, die vor der Einführung des V2-Tokens über die Website investieren, doppelt. Sollte es dem Team gelingen, den Erfolg des ersten Tokens zu übertreffen, könnten Investoren erneut außergewöhnlich hohe Renditen erzielen, ähnlich wie beim Vorgänger.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch.