Stacks (STX) mit starker Leistung - sollte man den Bitcoin Layer im Auge behalten?

Stacks, eine Bitcoin Layer für Smart Contracts, hat sich mit seiner Kursentwicklung mittlerweile einen sicheren Platz unter den Top 50 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gesichert.

Der letzte Monat endete für Stacks mit einem eindrucksvollen Wachstum von 77%, und in den letzten 24 Stunden kam ein weiterer Anstieg von 12% hinzu. Diese Zahlen unterstreichen die beeindruckende Performance von Stacks, das seit Oktober seinen Wert mehr als verdreifachen konnte.

Aktuell wird Stacks zu einem Preis von 1,80 US-Dollar gehandelt, ein beachtlicher Anstieg vom Kurs im Oktober, wo der Coin für nur 0,48 US- Dollar gehandelt wurde. Im Vergleich zum historischen Höchststand von 3,61 US-Dollar und dem Tiefststand von nur 0,045 US-Dollar zeichnet sich daher wieder eine steigende Tendenz ab.

Stacks Chart des letzten Monat, Quelle: www.coinmarketcap.com

Über Stacks

Stacks ist nicht nur eine Kryptowährung, sondern eine technologische Brücke, die Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen (DApps) in das Bitcoin-Ökosystem integriert. Diese Innovation ermöglicht es, Bitcoin als Vermögenswert in diesen Anwendungen zu nutzen und Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain abzuwickeln. Die Bedeutung von Bitcoin als die wertvollste und beständigste dezentralisierte Währung bietet eine starke Grundlage für das Wachstum von Stacks.

Mit der Einführung des Stacks-Layers wird das enorme Kapital von Bitcoin, derzeit rund 862 Milliarden US-Dollar, für dezentrale Anwendungen erschlossen. Durch den Proof-of-Transfer-Konsensmechanismus und die Clarity-Sprache hat Stacks Zugriff auf den vollständigen Zustand der Chain und kann jederzeit Daten von der Bitcoin-Blockchain abrufen. Alle Transaktionen auf der Stacks-Schicht werden automatisch in die Bitcoin-Layer-1-Blockchain eingetragen, wodurch die Sicherheit durch die Bitcoin-Hashpower gewährleistet wird. Diese Struktur erschwert es Angreifern erheblich, Stacks-Transaktionen zu manipulieren, da dazu eine Umstrukturierung der gesamten Bitcoin-Blockchain nötig wäre.

Was spricht für eine positive Kursentwicklung?

Stacks (STX) hat sich als Marktführer unter den Bitcoin Layer 2-Lösungen etabliert. Durch seine Technik kann die Blockchain wichtige Aufgaben des BTC Netzwerk übernehmen.

Dieser Erfolg ist eng verknüpft mit der weltweit zunehmenden Nutzung von Bitcoin. Beispielsweise hat El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt, und auch andere Länder wie Honduras sind dabei, diesem Weg zu folgen.

BREAKING: Honduras' special economic zone Prospera recognises Bitcoin as a unit of account!



This makes Bitcoin acceptable for commercial, tax, and financial transactions. pic.twitter.com/GZMBzoz4o8 - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) January 7, 2024

Mit der wachsenden Beliebtheit von Bitcoin in Schwellenländern und im "globalen Süden" stößt die Bitcoin-Blockchain jedoch an ihre Kapazitätsgrenzen. Hier kommt Stacks ins Spiel, indem es einen Teil des Transaktionsaufkommens übernimmt und somit die Bitcoin-Blockchain entlastet. Die frühe Positionierung von Stacks in diesem Trend hat es dem Unternehmen ermöglicht, sich als Marktführer zu etablieren und von der steigenden Nachfrage nach Bitcoin und der zunehmenden Beanspruchung der Bitcoin-Blockchain optimal zu profitieren.

Die Bedeutung von Layer 2-Lösungen wie Stacks für das zukünftige Wachstum von Bitcoin ist nicht zu unterschätzen. Stacks spielt eine entscheidende Rolle in der Gesamtstruktur und dem Ökosystem von Bitcoin, was auf eine vielversprechende Zukunft für Stacks in einem sich ständig entwickelnden Kryptowährungsmarkt hindeutet.

Smart Contracts auf der BTC-Chain

Im Bereich der Blockchain-Technologie spielt die Smart-Contract-Funktionalität eine zentrale Rolle. Ein Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang ist "Turing complete", der häufig im Zusammenhang mit Ethereum verwendet wird, da dessen Systemarchitektur diese Eigenschaft aufweist.

Der Begriff "Turing complete" bezieht sich dabei auf ein System, das in der Lage ist, jede mögliche Berechnungsaufgabe zu lösen, sofern genügend Zeit und Speicherplatz zur Verfügung stehen. Dieser Begriff geht auf den Mathematiker Alan Turing zurück und wird verwendet, um die Rechenfähigkeiten eines Systems, wie beispielsweise einer Programmiersprache oder einer Computerarchitektur, zu beschreiben.

In der Welt der Blockchain-Technologie bedeutet "Turing complete" in Bezug auf eine Blockchain oder eine Smart-Contract-Plattform, dass diese Plattform in der Lage ist, komplexe logische Operationen auszuführen und somit beliebig komplexe Programme oder smart contracts zu unterstützen. Ein Turing-vollständiges System kann theoretisch jedes berechenbare Problem lösen, vorausgesetzt, die benötigten Ressourcen sind verfügbar.

Obwohl es in technischen Debatten unterschiedliche Meinungen dazu gibt, ob die Basisschicht einer Blockchain Turing complete sein sollte, bietet ein solches System unbestreitbare Vorteile, insbesondere im Bereich des Open-Source-Computing.

Stacks hebt sich in diesem Umfeld ab, indem es Turing complete ist und somit die Fähigkeit hat, Smart Contracts auf der Bitcoin-Blockchain zu implementieren - eine Funktionalität, die der Bitcoin-Blockchain selbst fehlt. Diese Kombination wird von vielen Experten in der Informatik als optimal angesehen, da sie die Öffnung neuer Möglichkeiten mit einem hohen Maß an Sicherheit vereint.

Viele Projekte nutzen diese Möglichkeiten mit Smart Contracts, um spezifische Anwendungsfälle und Nutzen für die Community zu ebieten. Vor allem im Zusammenhang mit Bitcoin gewinnen diese Projekte an Bedeutung und zeigen klare Vorteile für Nutzer.

Beispielsweise bietet Bitcoin Minetrix durch seine Architektur Anlegern verschiedene Vorteile, vor allem durch sein innovatives "Stake-to-Mine"-Modell. Dieses Modell ermöglicht es Investoren, Bitcoin zu minen, ohne in teure Mining-Hardware investieren zu müssen.

Stake to Mine Konzept von Bitcoin Minetrix, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Diese Neuerung öffnet das Bitcoin-Mining für eine breitere Teilnehmerschicht, ohne dass hohe Anfangsinvestitionen in Hardware oder erhebliche Energiekosten anfallen.

Staking als Anlage

Im Dezember präsentierte Stacks eine innovative Lösung für den Kryptowährungsmarkt: das Liquid Stacking. Dieses Konzept bietet die Gelegenheit vom Sperren der Token zu profitieren, obwohl es sich nicht um traditionelles Staking handelt. Der Grund dafür liegt in der Natur von Bitcoin, das auf einem Proof of Work-Protokoll basiert. Trotzdem ermöglicht Liquid Stacking Bitcoin-Besitzern, ihre Bestände zu nutzen, um Einkünfte zu erzielen. Derzeit kann beim Staking der STX Token eine Rendite von etwa 6% erwartet werden.

Im Beispiel Bitcoin Minetrix zeigt sich eine interessante Staking Alternative durch die integrierten Smart Contracts.

Zusätzlich zu den Mining-Belohnungen bieten die gestakten BTCMTX-Token die Möglichkeit, attraktive Erträge zu erzielen. Anleger profitieren so von zwei Einkommensquellen: den Mining-Gewinnen und den Staking-Belohnungen, wobei der jährliche Prozentsatz der Erträge (APY derzeit bei 83%) durchaus lukrativ sein kann.

Staking Belohnung bei Bitcoin Minetrix, Quelle: www.bitcoinminetrix.com

Die Tokenisierung der Hash-Leistung innerhalb des Bitcoin Minetrix-Systems bietet den Nutzern volle Kontrolle über ihre Investitionen. Sie können selbst entscheiden, wie viele Token sie staken und für welchen Zeitraum, und haben zudem die Flexibilität, ihre Token jederzeit wieder freizugeben oder an Börsen zu verkaufen. Diese Flexibilität und Kontrolle über die eigenen Mittel sind besonders attraktiv im Vergleich zu traditionellen Cloud-Mining-Angeboten.

Fazit

Angesichts eines möglichen Bullenmarkts und der damit verbundenen Preisanstiege könnten Projekte wie Stacks und Bitcoin Minetrix durchaus eine beachtenswerte Gelegenheit bieten. Bei einem Bullenmarkt, charakterisiert durch steigende Kurse und wachsendes Investoreninteresse, könnten diese Projekte von der allgemeinen Marktdynamik profitieren, insbesondere wenn sie eng mit der Entwicklung von Bitcoin verbunden sind.

Die Möglichkeit, über Stacks an Smart Contracts und zusätzlicher Netzwerkleistung für das Bitcoin-Netzwerk teilzuhaben, könnte den Wert des Tokens in einem solchen Marktumfeld steigern. Ebenso könnte die zunehmende Akzeptanz und die geplanten Börsenlistungen von Bitcoin Minetrix, kombiniert mit der Entwicklung einer benutzerfreundlichen mobilen App, das Projekt für Anleger attraktiver machen.

Auf der Homepage mehr über das Projekt erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.