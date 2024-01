Die zweite Handelswoche 2024 hält eine Reihe wichtiger Termine bereit, die Anleger auf dem Schirm haben sollten. Gleich am Montag lädt Nvidia zu einem Sonderevent im Vorfeld der Technologie-Messe CES in Las Vegas. Am Dienstag wird die Münchner Rück ihren Katastrophenbericht für 2023 vorlegen, bevor am Mittwoch die Entscheidung der SEC zu Bitcoin Spot ETFs ansteht. Einen Tag später stehen die Zahlen für die US-Inflation im Dezember an. Den Abschluss der Woche bilden die Quartalszahlen von JPMorgan ...

