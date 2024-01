Die Zalando-Aktie kommt am Montag erneut unter die Räder. Mit einem Minus von mehr als drei Prozent fällt sie sogar unter die 19-Euro-Marke, nachdem sie diese Unterstützung in der Vorwoche noch verteidigen konnte. Obwohl der DAX sich in der Nähe seines Allzeithochs befindet, droht das Papier nun auf sein Allzeittief aus dem Jahr 2014 zu fallen.Im noch jungen Börsenjahr 2024 summieren sich die Kursverluste von Zalando bereits auf mehr als 14 Prozent, was den letzten Platz im DAX bedeutet. Einer der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...