Berlin (ots) -Seit Mai 2023 arbeiten im Deutschen Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG) Expertinnen und Experten daran, durch gemeinsame Forschung die psychische Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern und psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren. An sechs Standorten in Deutschland wirken hierzu Klinikerinnen und Forscher gemeinsam mit Betroffenen und Angehörigen.Früherkennung und Umwelteinflüsse im FokusIn der zweijährigen Aufbauphase konzentrieren sich die Forschungsarbeiten zunächst darauf, Personen mit einem Risiko für psychische Störungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, um die Entwicklung oder Verfestigung solcher Erkrankungen zu verhindern. Insbesondere der Einfluss von Lebensbedingungen, einschließlich Kindheitstraumata, wird untersucht, um darauf aufbauend neue Behandlungsmethoden zu entwickeln. Ebenso ist es dem DZPG wichtig, dass Erkenntnisse aus der Forschung auch tatsächlich bei den Menschen ankommen und dass aus praktischen Erfahrungen Fragestellungen für die Forschung entwickelt werden.Das DZPG wird dafür gemeinsame Forschungsinfrastrukturen einrichten, beispielsweise für die digitale Sammlung von Gesundheitsdaten im Alltagskontext sowie für die Entwicklung innovativer Therapieansätze, die biologische, psychologische und soziale Einflüsse berücksichtigen.Partizipation als Konzept2018 beschloss die Bundesregierung die Gründung des DZPG als Teil der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung. In einem Wettbewerbsverfahren wurden 2021 sechs Standorte ausgewählt: Berlin-Potsdam, Bochum-Marburg, Halle-Jena-Magdeburg, Mannheim-Heidelberg-Ulm, München-Augsburg und Tübingen. Insgesamt arbeiten an diesen Standorten 27 universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zusammen. Bund und Länder streben ab 2025 eine langfristige Förderung des DZPG an.Das DZPG setzt von Anfang an auf Partizipation: Betroffene und ihre Angehörigen sind bei allen Forschungsprozessen und in allen Entscheidungsgremien beteiligt. Alle sechs Standorte entsenden Vertreter in den Trialogischen Zentrumsrat. Auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden frühzeitig in Entscheidungsprozesse einbezogen.Ab sofort onlineDie sechs Forschungsstandorte und der Trialogische Zentrumsrat sind nun auch optisch durch ein einheitliches Corporate Design verbunden. Das DZPG-Logo mit überlappenden Farbflächen und organischen Formen symbolisiert die vielfältigen Stimmungen und Gemütszustände der menschlichen Gefühlswelt.Unter www.dzpg.org finden Interessierte ab sofort Informationen zur Organisation, zu Forschungsprojekten und Zielen sowie informative Texte und hilfreiche Links rund um das Thema psychische Gesundheit.Service-Hinweis für Journalistinnen und JournalistenDas DZPG hat einen Expertenservice eingerichtet und vermittelt Ihnen gerne Ansprechpartnerinnen zu Fragen rund um die Erforschung psychischer Erkrankungen zum Beispiel zur Prävention, Früherkennung und Frühbehandlung psychischer Störungen, zu psychosozialen Interventionen oder Urban Mental Health.Die ausführliche Themenliste und die Kontaktdaten für Ihre Anfrage finden Sie hier: www.dzpg.org/pressePressekontakt:DZPG PressekontaktDr. Cordula BaumsE-Mail: presse@dzpg.orgTelefon: 0151 70125839MASTERMEDIA GmbHFriedensallee 25, 22765 HamburgOriginal-Content von: Deutsches Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173040/5687318