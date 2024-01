München (ots) -Besser kann ein Jahr kaum starten. Seit der Ziehung der Gewinnzahlen am 6. Januar können sich zwei GlücksSpirale-Spielteilnehmer über monatliche Zahlungseingänge von je 5.000 Euro freuen - und das die nächsten zehn Jahre.Mit ihren Teilnahmen an der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" sicherten sich die Glückspilze Gewinne in der zweiten Gewinnklasse. Sie hatten ihre Spielaufträge mit Gewinnzahlen abgegeben, deren letzte sechs Ziffern die Kombination 556888 aufweisen.Die frisch gebackene 62-jährige Rentnerin hatte in Unterfranken/Bayern ihren Mehrwochen-Spielauftrag mit Kundenkarte und einer Laufzeit bis 13. Januar in der LOTTO-Annahmestelle abgegeben. Sie kann deshalb am kommenden Samstag weitere Gewinne bei LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und Sieger-Chance erzielen.Auf einen Spielauftrag, der im Hunsrück/Rheinland-Pfalz abgegeben worden war, fiel ebenfalls ein Rentengewinn von 5.000 Euro monatlich, zehn Jahre lang. Sein Besitzer hatte ihn mit einer Laufzeit von vier Wochen für GlücksSpirale, Sieger-Chance, Spiel 77 und SUPER 6 mit Kundenkarte abgegeben.Alternativ zu den monatlichen Renten können die Gewinnsummen im Gesamtwert von je 600.000 Euro auf Wunsch auch auf einmal ausbezahlt werden.Weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen am Samstag nach Baden-Württemberg (8x) und Nordrhein-Westfalen (3x).Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird, und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5687312