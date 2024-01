München (ots) -Massive Bauernproteste gegen die AmpelregierungIm Streitgespräch der Parteivorsitzende der Grünen Omid Nouripour und der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende. Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler).Terror und Krieg in Nahost und der UkraineIm Gespräch der ehemalige SPD-Parteivorsitzende und Bundesaußenminister a.D. Sigmar Gabriel.Es erklären, kommentieren und diskutieren die Moderatorin von RTL Aktuell und RTL Direkt Pinar Atalay, der Journalist und Publizist Sergej Lochthofen und die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer.Die Gäste:Hubert Aiwanger, Freie Wähler (bayerischer Wirtschaftsminister)Omid Nouripour, B'90/Grüne (Parteivorsitzender)Sigmar Gabriel, SPD (Bundesaußenminister a.D.)Pinar Atalay (RTL)Sergej Lochthofen (Journalist)Kerstin Palzer (ARD)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5687310