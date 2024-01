ROUNDUP 3: Bahn will 64-Stunden-Streik stoppen - Gerichtsverhandlung am Montag

BERLIN - Das Arbeitsgericht Frankfurt will am Montag in erster Instanz über den angekündigten mehrtägigen Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ab diesem Mittwoch entscheiden. Sowohl die Deutsche Bahn als auch der Wettbewerber Transdev hatten dort eine einstweilige Verfügung beantragt, um den 64-stündigen Arbeitskampf der Gewerkschaft juristisch stoppen zu lassen, wie das Gericht am Montag mitteilte. Endgültig wäre ein Urteil in erster Instanz allerdings nicht. Beide Seiten können vor dem Landesarbeitsgericht Hessen in Berufung gehen. Dort dürfte eine Entscheidung erst am Dienstag fallen.

ROUNDUP 3: Bauern protestieren bundesweit - Sorge vor Kaperung durch Extreme

BERLIN - Die Proteste der Landwirte gegen Subventionskürzungen haben am Montag bundesweit zu großen Verkehrsbehinderungen geführt. Am Brandenburger Tor in Berlin nahmen rund 550 Demonstranten mit ähnlich vielen Fahrzeugen am Protest teil, darunter zahlreiche Traktoren. In Erfurt zählte die Polizei etwa 1600 Fahrzeuge. An vielen Orten gab es Traktorkolonnen sowie zeitweilige Blockaden von Autobahnauffahrten. Im VW -Werk Emden wurde die Produktion gestoppt. Es sei für die Beschäftigten nicht möglich gewesen, zur Arbeit zu kommen, sagte eine VW-Sprecherin. Die Bauern erhielten in einigen Städten Unterstützung etwa von Lastwagenfahrern und Handwerkern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnte vor einer Kaperung der Bauernproteste durch extreme Kräfte.

ROUNDUP: Bayer erhält EU-Zulassung für höher dosierte Version von Eylea

BERLIN - Bayer hat in der Europäischen Union die Zulassung für eine höher dosierte Variante des Augenmedikaments "Eylea" erhalten. Die Europäische Kommission habe Eylea in der 8-Milligramm-Dosierung zur Behandlung der feuchten, altersabhängigen Makuladegeneration (nAMD) und der Sehkraftbeeinträchtigung aufgrund eines diabetischen Makulaödems (DMÖ) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag mit. Der Schritt war erwartet worden. Die Bayer-Aktien legten nach Handelsbeginn um ein halbes Prozent zu.

ROUNDUP: Qiagen will 300 Millionen Dollar an Aktionäre ausschütten - Kursplus

VENLO - Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister Qiagen will durch einen sogenannten synthetischen Aktienrückkauf 300 Millionen US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Dabei solle eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) kombiniert werden, teilte das Unternehmen am Sonntagabend in Venlo mit. Die Hauptversammlung hatte dafür bereits im Juni 2023 grünes Licht gegeben. In Euro soll die Ausschüttungssumme 273 Millionen Euro nicht überschreiten. Die Aktie legte zum Wochenstart zu.

ROUNDUP: Evotec erhält Meilensteinzahlung aus Partnerschaft mit BMS - Kursplus

HAMBURG - Die Zusammenarbeit des Wirkstoffforschers und -entwicklers Evotec mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) trägt weitere Früchte. Evotec erhalte 25 Millionen US-Dollar, um die weitere Forschung voranzutreiben, teilte der MDax -Konzern am Montag in Hamburg mit. Evotec und BMS arbeiten bereits seit mehreren Jahren zur Wirkstoffsuche im Bereich von Nervenerkrankungen zusammen. Dabei winken Evotec mit der Zeit immer wieder leistungsbasierte Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren bis zum niedrigen zweistelligen Prozentsatz auf Produktverkäufe. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

US-Behörde: Abgerissenes Kabinenteil von Boeings Pannen-Flugzeug gefunden

PORTLAND - Das Kabinenteil einer Boeing 737 Max, das während eines Fluges in den USA abgerissen war, ist gefunden worden. Ein Lehrer in der Stadt Portland (Oregon) habe das Teil in seinem Garten entdeckt, teilte Jennifer Homendy von der US-Behörde für Transportsicherheit (NTSB) am Sonntagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit. Die Behörde werde den sogenannten Türstopfen untersuchen. Das ist ein Wandteil, das an der Stelle eingebaut wird, wo herstellerseitig ein Notausgang vorgesehen war.

Kabinenteil im Flug abgerissen - Bestimmte Boeings vorerst am Boden

PORTLAND - Nach dem Abriss eines Kabinenteils samt Fenster während eines Fluges hat die US-Luftfahrtbehörde FAA ein vorübergehendes Startverbot für mehr als 170 Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max angeordnet. Die Behörde teilte am Samstag mit, es seien sofortige Inspektionen bestimmter Exemplare dieses Modells nötig, die jeweils etwa vier bis acht Stunden in Anspruch nähmen. Erst danach könnten die Jets wieder in Betrieb gehen. Dies gilt für Maschinen, die von US-Fluggesellschaften betrieben werden oder auf amerikanischem Territorium unterwegs sind - weltweit 171 Flugzeuge.

Lokführergewerkschaft: Gehen optimistisch in Gerichtsverhandlungen

FRANKFURT - Unmittelbar vor der ersten Arbeitsgerichtsverhandlung zu dem ab Mittwoch geplanten Lokführerstreik hat sich GDL-Chef Claus Weselsky optimistisch gezeigt. "Wir setzen darauf, dass das Recht auf unserer Seite ist. Wir haben rechtmäßig Forderungen erhoben, wir haben rechtmäßig alle Tarifverträge gekündigt und sind der festen Überzeugung, dass wir auch dieses Mal vor dem Arbeitsgericht Recht bekommen", sagte er am Montag in Frankfurt. "Die Durchführung eines dreitägigen Streiks ist bestimmt nicht unverhältnismäßig."



Weitere Meldungen



