New York (ots/PRNewswire) -NEW YORK, 8. Jan. 2024 /PRNewswire/ - Ridgewood Infrastructure LLC ("Ridgewood"), ein in den USA führender Investor in Infrastruktur, hat heute die Akquisition von Waste Resources Management ("WRM") bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Anbieter für die Sammlung, Verarbeitung und Entsorgung von Flüssigkeiten und Abwasser, der für Geschäftskunden und Industrie tätig ist."WRM ist ein Branchenführer, der ein strategisch fortschrittliches, vertikal integriertes Netzwerk von Abwasserwerken mit dazugehörigem Fuhrpark in mehreren wachstumsstarken Bundesstaaten betreibt," sagte Ryan Stewart, Partner bei Ridgewood. Er fügte hinzu: "Die Dienste von WRM sind für die Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen überlebenswichtig. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem WRM-Management, um das Unternehmen sowie dessen Angebotspalette weiter auszubauen."Ryan Wurgler, CEO von WRM, sagte: "Wir haben hohe Erwartungen an die Zusammenarbeit mit Ridgewood Infrastructure. Beide Unternehmen streben langfristige Beziehungen mit Kunden an und stellen hohe Anforderungen an operative Exzellenz und Nachhaltigkeit." Er sagte: "Ridgewood ist in der Wasserbranche anerkannt als führender Investor, der Unternehmen wie dem unseren Transformation und Wachstum ermöglicht." Ross Posner, Managing Partner von Ridgewood Infrastructure, sagte: "Wir freuen uns, dass WRM nun zu unserem Portfolio gehört. Wir werden gut zusammenarbeiten und das Unternehmen ausbauen." Posner fügte hinzu: "Die Übernahme von Ridgewood ist ein weiterer Beweis für unsere Fähigkeit, die unterschiedlichsten Investments in die grundlegende Wasser- und Abwasserinfrastruktur im Sinne unserer Investoren zu tätigen."Ridgewood wurde von Houlihan Lokey und Kirkland & Ellis beraten.Informationen zu Ridgewood Infrastructure Ridgewood Infrastructure ist ein in den USA führender Investor im unteren Marktmittelsegment mit Schwerpunkt auf Wasser, Energieübertragung, Transport und Versorgung. Mehr Informationen finden Sie unter: www.ridgewoodinfrastructure.com.Informationen zu WRM WRM ist ein wichtiger Anbieter von Diensten für das Einsammeln, die Behandlung und die Entsorgung von Flüssigkeiten und Abwasser. WRM kontrolliert die gesamte Wertkette des Wasser- und Abwassermanagements, einschließlich zahlreicher Wasserwerke in wachstumsstarken Regionen in den USA. Weitere Informationen finden Sie unter: www.wrmco.comKontaktdaten:Ridgewood Infrastructure34 East 51st Street, 9th FloorNew York, NY 10022Telefon: (212) 867-0050E-Mail: Inquiries@RidgewoodInfrastructure.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1163658/Ridgewood_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ridgewood-infrastructure-baut-fuhrende-position-in-us-amerikanischer-wasserbranche-durch-die-akquisition-von-waste-resources-management-wrm-aus-302027731.htmlOriginal-Content von: Ridgewood Infrastructure, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141822/5687405