Vancouver (British Columbia), 8. Januar 2023 - Klimat X Developments Inc. ("Klimat X" oder das "Unternehmen") (TSX-V: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und dessen Interessensvertretern entwickelt wurden und sich in deren Besitz befinden, freut sich, den Abschluss aller Meilensteine bekannt zu geben, die für die dritte Auszahlung im Rahmen des am 14. Juni 2023 bekannt gegebenen Vorverkaufabkommens erforderlich sind.

James Tansey, CEO von Klimat X, sagte: "Dieser dritte Meilenstein verdeutlicht den erfolgreichen Fortschritt unserer Betriebe in Sierra Leone sowie unser Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Emissionszertifikate. Unsere Entscheidung, auf das neue Sanierungsprotokoll umzusteigen, das von Verra für Ende 2023 angekündigt wurde, wird sicherstellen, dass unsere Projekte mit unserem Anspruch an Emissionszertifikate mit hoher Integrität übereinstimmen, und wir gehen nicht davon aus, dass diese Änderung zu größeren Verzögerungen führen wird. Unser Team ist damit beschäftigt, die Aufforstung für 2023 zu verwalten und sich auf eine Steigerung der Aufforstungsarbeiten im Jahr 2024 vorzubereiten."

- Das Unternehmen hat in der Pflanzsaison 2023 1.000 ha abgeschlossen und das Projektplanungsdokument (PDD) zur endgültigen Genehmigung bei einem unabhängigen Validierungsunternehmen eingereicht.

- Verra, das globale Register für Kohlenstoffprojekte, hat im September 2023 ein neues Protokoll VM0047 veröffentlicht, das die Überwachung von Kohlenstoffprojekten verbessert. Das Unternehmen hätte auch nach dem alten Protokoll vorgehen können, entschied sich jedoch für den Übergang zum neuen Protokoll, um die höchsten Zertifizierungsstandards zu gewährleisten.

- Das Unternehmen entwickelt außerdem eine neue Technologieplattform namens Carbon Done Right, die eine noch nie dagewesene Transparenz und Rückverfolgbarkeit für Sanierungsprojekte bietet, indem sie Kleinbauern mit einem System verbindet, das sicherstellen soll, dass der aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten geschaffene Wert gerecht mit den Familien der Landbesitzer geteilt wird.

- Alle Abkommen mit Landbesitzern werden von einer unabhängigen Partei überwacht, die prüft, ob das Abkommen die Bedingungen der freien, vorherigen und informierten Einwilligung erfüllt.

Das Unternehmen entwickelt ein umfassendes Wiederaufforstungsprojekt in Sierra Leone für ein Gebiet von zunächst 5.000 ha, das um zusätzliche 20.000 ha erweitert werden kann. Das Projektgebiet von zunächst 5.000 ha wird über einen Zeitraum von 30 Jahren validierte und verifizierte Verra-Emissionszertifikate für bis zu 1,9 Millionen t erzeugen. Der Gesamtbetrag des Vorabkaufs wird durch die Lieferung von validierten und verifizierten Emissionszertifikaten an den Vorabkäufer zurückgezahlt.

Das Unternehmen hat fast 20.000 ha Land für die Sanierung kartiert und verifiziert und arbeitet mit der Nichtregierungsorganisation (NGO) Namati zusammen, um sicherzustellen, dass die Abkommen mit den Landeigentümern auf Grundlage einer von unabhängiger Seite beobachteten freien und vorherigen informierten Einwilligung unterzeichnet werden. Es gibt große Gebiete mit degradiertem Land, die nach demselben Modell saniert werden könnten, und das Unternehmen verfolgt ein Projekt zur Sanierung und Erhaltung von Mangroven, das bis zu 10.000 ha umfasst.

Über Klimat X

Klimat X ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Renaturierung und die Pflege von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten. Klimat X stellt im Rahmen unterschiedlicher Vereinbarungen (wie z.B. Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlicher Beteiligung in einer Reihe geeigneter Rechtsstaaten wie Sierra Leone, Yukatan, Guyana und Surinam Risikokapital bereit. Dabei kommen auch modernste Technologien und Lebenserhaltungsmaßnahmen vor Ort zum Einsatz.

